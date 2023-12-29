Мобилизация. Фото: Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

29 декабря 2023, 21:07

Жена Мурата Тутова пожаловалась на бедственное положение семьи

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Семья мобилизованного из Кабардино-Балкарии Мурата Тутова с четырьмя детьми живет у родных в доме без удобств, при этом ему перестали выплачивать зарплату. На адвоката, который мог бы представлять интересы Тутова, тяжело заболевшего в зоне боевых действий, у них нет денег, сообщила супруга.

Как писал "Кавказский узел", многодетная семья мобилизованного Мурата Тутова оказалась в сложном положении из-за отсутствия выплат, а сам боец получил в зоне военной операции тяжелые заболевания и нуждается в лечении, указала его супруга в жалобе главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. 

Тутова отправили из зоны боевых действий на Украине на лечение с диагнозом туберкулез, при этом ему полагалась выплата в три миллиона рублей. Однако в военном госпитале этот диагноз сняли, указав, что туберкулез "спонтанно излечился", при этом установили гепатит "С". Было назначено заседание военно-врачебной комиссии для решения об увольнении Тутова со службы, но командование части вновь отправило его в зону СВО, где его состояние ухудшилось. После этого Тутов побывал в двух больницах и сейчас лечится в Саратове. При том, что он не уволен с военной службы, ему с ноября перестала поступать зарплата, семья с четырьмя детьми оказалась в сложной материальной ситуации.

У Мурата Тутова, который сейчас проходит лечение в Саратовском военном госпитале, диагностирован фиброз печени четвертой стадии, а также фиброз легкого, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена мобилизованного Залина Тутова. Все это, по мнению Залины Тутовой, результат изначально неверно поставленного диагноза и некачественного лечения.

По словам Залины Тутовой, в воинской части имеются все медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья ее мужа, выписки из всех госпиталей, где он проходил лечение.

Выясняя причину прекращения выплат, Залина Тутова обратилась к командованию воинской части в Ингушетии, куда изначально был приписан ее муж. Ей выдали выписку из приказа командира от 12 октября 2023 года. "Сержанта Тутова Мурата Сураждиновича с 9.10.2023 года полагать сдавшим дела и должность, с 12.10.2023 года исключить из личного состава воинской части <...>, всех видов обеспечения и полагать убывшим к новому месту службы в военную комендатуру <в зоне военной операции на Украине>", - говорится в документе.

В военной комендатуре города в зоне военной операции, куда, как утверждает командир, отправлен Тутов, супруге ответили, что такой боец у них числится. Однако выплат Мурат Тутов не получает. Залина Тутова рассказала, что обращалась в военную прокуратуру в Ингушетии, предоставила все документы. Обещали разобраться. Пока безрезультатно.

При этом она также предполагает, что воинская часть в Ингушетии объявила Мурата Тутова в розыск, хотя достоверно об этом неизвестно. На эту мысль ее натолкнул визит участкового, который поинтересовался, где Мурат, и ушел, ничего не объяснив. Объявлен ли ее муж в розыск, привлечен ли к уголовной ответственности, ей достоверно неизвестно. На адвоката у Залины денег нет. При этом ни ее, ни самого военнослужащего никто не опрашивал.

Семья Тутовых нуждается материально. "Мы живем у золовки. Без удобств. При этом у нас четверо детей. Я пыталась сделать ремонт, но не потянула, нет средств", - рассказала Залина Тутова.

В настоящее время Мурат Тутов ждет операции, ему должны удалить часть легкого. С операцией медлят в связи с общим состоянием здоровья. Чувствует он себя плохо, сообщила Залина Тутова.

Правозащитный центр Кабардино-Балкарии намерен направить запросы в соответствующие ведомства с просьбой разобраться в деле Мурата Тутова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Правозащитного центра КБР Заур Шокуев. "Пусть ответят, в связи с чем прекращены выплаты. Точных данных о том, что он объявлен в розыск, у нас нет. Мы намерены по этим обстоятельствам запросить информацию", - сказал Шокуев.

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Примечание:

"Представитель администрации Баксана объяснился за отсутствие гуманитарной помощи мобилизованным", "Отчет о помощи семьям мобилизованных из Баксанского района вызвал критику в соцсети", "Меликов назвал глав муниципалитетов ответственными за ошибки при мобилизации".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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