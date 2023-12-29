Жители Грузии после урагана упрекнули власти в бездействии

29 декабря 2023, 19:27

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Из-за сильного ветра в Грузии погиб мужчина, разлились несколько рек, снесен мост и сорваны крыши зданий, особенно пострадали регионы Шида Картли и Кахетия. Местные жители рассказали, что безрезультатно просили власти расчистить русла рек.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря в Батуми и селах Кахетии крыши жилых домов были повреждены во время урагана. Сильный ветер повредил также опоры линий электропередачи и уличного освещения. В Махинджаури упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть железной дороги, несколько рейсов были задержаны на четыре часа. 25 декабря из-за непогоды были обесточены участки контактных сетей железной дороги, несколько поездов в направлении Батуми остановлены, сообщила "Грузинская железная дорога".

В Шида Картли разлились реки в Хашури и Карели. Река Чератхеула вышла из берегов и создала проблемы в Набахтеви и Адзвиси. В частности, под угрозой оказался единственный мост в селе Набахтеви, по которому местные жители ездят в районный центр. Второй мост рухнул несколько месяцев назад в результате разлива реки. Вода зашла во дворы, погубив домашнюю птицу. Наводнение сопровождалось сильным ветром, который обрушил крыши домов.

"Это повторяется каждый год, это не первый год, я писала в мэрию, губернатору. Единственное, что я прошу, это восстановить мост", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова местной жительницы в эфире телекомпании.

Также разлилась река Фрон, в результате затоплены окрестности Мохиси. Местные жители говорят, что русла рек не очищали годами.

По данным мэрии Тбилиси, из-за сильного ветра упали деревья, повреждена различная инфраструктура и новогодние украшения в городе. Также были повреждены автомобили. Пользователь Ия Чачуа поделилась в Facebook* видеозаписью с центральной улицы Барнова в Тбилиси, где дерево упало прямо на проезжую часть. В результате сильного ветра из дома на проспекте Руставели в Тбилиси выпало стекло, которое упало на контролера автобуса, видеозапись случившегося опубликована в социальных с

В Кахетии шторм повредил крыши около 300 частных и многоэтажных зданий. Особенно сложная ситуация сложилась в Телави, Гурджаани и Ахмете. В селе Кистаури в результате стихийного бедствия погиб мужчина.

В Телави сорвана крыша у одного из детских садов, у третьего корпуса университета и у множества частных домов. Ветер повалил многолетние деревья и повредил высоковольтные провода, оставив без электричества до 50 000 человек.

"Удар ветра был очень сильным, ураган длился долго", — рассказал местный житель в эфире "Мтавари архи".

Губернатор Кахетии Георгий Аладашвили в эфире телекомпании пообещал, что ликвидация последствий стихии и восстановление крыш зданий будут проведены до конца года.

Энергетики восстановили подачу электричества 42 тысячам человек. После подсчета ущерба будет принято решение за чей счет будут проводиться восстановительные работы "за счет средств муниципалитета или нам поможет центральный бюджет", - сказал Аладашвили изданию "Кахетинские новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Телави ожидается без осадков, температуре +5 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 30 декабря осадков также не ожидается , температура воздуха понизится до 0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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