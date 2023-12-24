Дома жителей Грузии повреждены ураганным ветром

24 декабря 2023, 13:00

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Крыши жилых домов повреждены в Батуми и селах Кахетии во время урагана, сильный ветер повредил также опоры линий электропередачи и уличного освещения.

Как писал "Кавказский узел", в марте один человек погиб, еще трое получили травмы во время урагана в городах Аджарии. В Батуми и Хелвачаури ветер повредил крыши жилых домов.

В Батуми сильный ветер сорвал крыши нескольких жилых домов, уничтожил многолетние деревья и муниципальные автобусные остановки. Повреждены несколько легковых автомобилей, опоры линий электропередачи и уличного освещения и другая инфраструктура, сообщили в мэрии.

По данным администрации, в городе проводятся работы по устранению последствий урагана, а службы мэрии работают в режиме чрезвычайной ситуации, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

В нескольких муниципалитетах Кахетии сильный ветер также снес крыши 10 жилых домов. Непогода создала проблемы и в Ахмете и некоторых селах Лагодехи, там ветер повалил многолетние деревья, из-за чего были заблокированы центральные дороги и повреждены линии электропередачи, сообщил телеканал.

По данным Грузинской железной дороги, на западе Грузии, в Махинджаури, упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть, несколько рейсов были задержаны. "При желании пассажиры могут сдать билеты, а Грузинская железная дорога полностью возместит им стоимость билета", - говорится в сообщении Грузинской железной дороги, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Движение поездов между Батуми и Тбилиси восстановлено, пассажиры ожидали возобновления движения в течение четырех часов, сообщило в 10.59 мск "ИнтерпрессНьюс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Батуми сильный дождь при температуре воздуха +8 градусов, скорость ветра 7 метра в секунду. В ночь на 25 декабря ожидаются такие же осадки и температура воздуха, а ветер усилится до 13 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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