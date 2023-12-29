Во время конфликта. Скриншот видео https://t.me/Hinshtein/5067

29 декабря 2023, 16:28

Прокурор из Ростовской области помещен под домашний арест по делу об избиении росгвардейца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца отправил под домашний арест бывшего прокурора Кагальницкого района Сагита Ахметова, обвиняемого в избиении подполковника Росгвардии. 

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца отправил под домашний арест бывшего прокурора Кагальницкого района Сагита Ахметова, обвиняемого в избиении подполковника Росгвардии. 

Как писал "Кавказский узел", прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов избил в одном из кафе Ростова-на-Дону подполковника Росгвардии, после чего тот был госпитализирован с переломом височной кости и ушибом головного мозга, сообщил 25 декабря депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ленинский районным судом Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Сагиту Ахметову в отношении которого расследуется дело о причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ предусматривает до восьми лет лишения свободы)

По версии следствия, в ночь на 23 декабря, находясь в ресторане, Ахметов "нанес удар кулаком" в голову потерпевшего. В результате потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга "с формированием контузионного очага", перелом чешуи правой височной кости и другие повреждения, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью . Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 февраля, указано в сообщении на сайте суда. 

Решение было вынесено 27 декабря, однако информация об этом была опубликована лишь сегодня

Ахметов уволен из органов прокуратуры, в рамках уголовного дела ему уже предъявлены обвинения, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале 27 декабря. 

Он также опубликовал видео инцидента. Как следует из видеозаписи, он произошел в 1.45 мск 23 декабря. Мужчина в черной рубашке подошел ко входу в комнату, что-то говоря на ходу, затем на несколько секунд он пропал из поля зрения камеры. После этого он пошел от входа к дивану, однако его догнал мужчина в белой рубашке и галстуке и один раз ударил в голову. Мужчина в черной рубашке упал, мужчину в белой рубашке отодвинули в сторону двое других мужчин, после чего он вышел из комнаты. следует из видео.

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Примечание:

"Уволен прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов", "Ростовские силовики приведены в готовность на фоне конфликта Пригожина и Минобороны", "Силовики пришли с обысками в райсуд Ростова-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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