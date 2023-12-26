26 декабря 2023, 07:48

Прокурор в Ростове-на-Дону избил подполковника Росгвардии

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Прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов избил в одном из кафе Ростова-на-Дону подполковника Росгвардии, после чего тот был госпитализирован с переломом височной кости и ушибом головного мозга, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

О том, что прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов подрался в кафе с подполковником Росгвардии в своем телеграм-канале 25 декабря написал депутат госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, вечером в пятницу прокурор находился в одном из кафе Ростова-на-Дону, разгорячившись, он начал приставать к другим гостям, в числе которых был и офицер Росгвардии. Между ними возникла перепалка, а затем возникла драка, в ходе которой прокурор сломал росгвардейцу височную кость, а также причинил ушиб головного мозга. Росгвардеец был госпитализирован, освидетельствование показало, что в момент драки он был трезв, отметил Хинштейн.

Инцидент взят на контроль руководством Генпрокуратуры и Росгвардии. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью" (предусматривает до 15 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), добавил депутат.

На 07.45 мск на сайте управления МВД по Ростовской области, на сайтах Генпрокуратуры и прокуратуры Ростовской области, сайте следственного управления СКР по региону, а также на сайте Росгвардии нет комментариев относительно сообщения о драке прокурора Сагита Ахметова с офицером Росгвардии.

Комментариев от Сагита Ахметова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой возбуждено уголовное дело на основании показаний четырех ростовских судей и двух прокуроров. Золотаревой инкриминируется, в частности, спорный приговор адвокату Роману Кузнецову, который был признан виновным в хищении денег у бизнесмена Александра Хуруджи.

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Примечание:

"Уволен прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов", "Ростовские силовики приведены в готовность на фоне конфликта Пригожина и Минобороны", "Силовики пришли с обысками в райсуд Ростова-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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