Горсовет Тбилиси утвердил строительство двух небоскребов на фоне критики оппозиции

28 декабря 2023, 20:01

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Депутаты городского совета Тбилиси утвердили проект строительства двух небоскребов в районе спорткомплекса "Лагуна Вере", несмотря на заявления оппозиции о рисках реализации этого проекта.

Как писал "Кавказский узел", в августе депутаты горсовета Тбилиси одобрили несколько проектов по строительству высотных зданий на фоне акции протеста местных жителей. Часть тбилисцев не пустили на заседание горсовета, несмотря на выданные им ранее пропуска. Власти нарушили право жителей принимать участие в самоуправлении, заявила активистка Ната Перадзе.

Сегодня утвержден проект строительства рядом со спорткомплексом "Лагуна Вере" двух 50-этажных небоскребов . В Тбилисском горсовете за это проголосовали 23 депутата, против пять. Голосованию предшествовала перепалка представителей "Грузинской мечты" и оппозиции, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляции грузинских телекомпаний

Оппозиция говорит, что строительство многоэтажного комплекса в центре города несет в себе много рисков. "В истории нашего города это поистине черный день, когда был одобрен этот проект в исторической части города, сопровождающийся большими рисками с точки зрения безопасности, транспорта и историко-культурных условий. Этот проект был одобрен, несмотря на все аргументы. "Новогодний подарок" - пока город и страна переходят в режим праздников, утверждают проекты двух 50- этажных небоскребов на площади Героев. Это преступление против нашего города", - заявил на заседании председатель фракции Тбилисского городского совета "Лело – Партнерство для Тбилиси" Саба Буадзе.

"Этот проект очень важен для нашего города. Этот проект полностью соответствует Генеральному плану и предусматривает сохранение и развитие исторических зданий, а также реабилитацию спортивно-оздоровительного комплекса "Лагуна Вере", - говорит председатель Тбилисского городского совета Георгий Ткемаладзе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что после восстановления в районе "Лагуна Вере" полностью будет сохранена инфраструктура и старое здание шелковой фабрики.

Директор института Земли Тея Гоголадзе написала под информацией об этом проекте на своей странице в Facebook*, "Вере - район затопления. А вы забыли, что здесь происходило в 2015 году. Недопустимо, чтобы люди сосредоточились в таких масштабах в области стихийного бедствия".

В ночь на 14 июня 2015 года в Тбилиси прошел сильный ливень, который привел к наводнению. По официальным данным, погибли 19 человек.

Глава НПО "Центр гражданского участия" Ираклий Абесадзе сообщил ранее "Мтавари архи", что «Лагуна Вере» была продана фондом «Карту», собственником является ООО "Нео Сити Девелопмент", принадлежащая Марике Верулашвили, бывшему депутату парламента, которая владеет 100% компании. Семья зятя Верулашвили Егора Абрамова находится под санкциями Великобритании и Новой Зеландии. Отец ее зятя, Александр Абрамов, является российским бизнесменом, бизнес-партнером Романа Абрамовича и попал в британский санкционный список из-за своих связей.

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