Более 90 тысяч жителей Дагестана остались без света

28 декабря 2023, 14:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроснабжение отключено в связи с непогодой в городах и районах Дагестана, без света остались более 90 тысяч местных жителей.

"В результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра, зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона. В зону отключения электроэнергии попали более 90 тыс. потребителей в городах и районах республики", - сообщила прокуратура Дагестана.

Ведомство заявило, что проверит соблюдение должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения.

"Ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере прокуратурой республики поставлены на контроль", - сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с электроснабжением, по их словам, она стала в республике системной. 24 декабря без энергоснабжения остались жители более чем 20 дагестанских сел.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале скорость ветра достигает 9 метров в секунду, без осадков, температура воздуха составляет днем +5 градусов. В ночь на 29 декабря скорость ветра останется прежней, ожидается дождь при температуре +5. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.