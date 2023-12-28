Электрический столб. Фото: https://riadagestan.ru

28 декабря 2023, 14:10

Более 90 тысяч жителей Дагестана остались без света

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроснабжение отключено в связи с непогодой в городах и районах Дагестана, без света остались более 90 тысяч местных жителей.

"В результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра, зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона. В зону отключения электроэнергии попали более 90 тыс. потребителей в городах и районах республики", - сообщила прокуратура Дагестана.

Ведомство заявило, что проверит соблюдение должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения.

"Ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере прокуратурой республики поставлены на контроль", - сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с электроснабжением, по их словам, она стала в республике системной. 24 декабря без энергоснабжения остались жители более чем 20 дагестанских сел.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале скорость ветра достигает 9 метров в секунду, без осадков, температура воздуха составляет днем +5 градусов. В ночь на 29 декабря скорость ветра останется прежней, ожидается дождь при температуре +5. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Майнинговые фермы поставили на грань ситуацию с энергоснабжением Абхазии", "Владелец майнинг-фермы в Дагестане обвинен в нанесении ущерба на миллион рублей", "Отчет энергетиков о ремонте электросетей вызвал скепсис у жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 декабря 2023, 14:01

  • Адвокат заявила о нарушении права Ульви Гасанли на защиту

    Суд в Баку отказал в просьбе директора Abzas Media Ульви Гасанли разрешить ему общаться по телефону с адвокатом. Его защитница Зибейда Садыгова пояснила, что не имеет возможности часто посещать СИЗО для консультации Гасанли, и подчеркнула, что подаст в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении его права защиту.

28 декабря 2023, 13:54

28 декабря 2023, 13:39

28 декабря 2023, 13:00

28 декабря 2023, 12:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи