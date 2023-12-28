Военно-Грузинская дорога. Фото: скриншот видео "iRYSTON TV" https://www.youtube.com/watch?v=SACr4O2rc8M

28 декабря 2023, 13:54

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение всех видов транспорта через пропускной пункт "Верхний Ларс" остановлено в связи с непогодой.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря из-за плохой погоды в Грузии временно был введен запрет на проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, в электронной очереди на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" было зарегистрировано более 1,3 тысячи автомобилей. Сегодня из-за плохой погоды на Военно-Грузинской дороге образовались большие автомобильные заторы. К 11:27 мск число ожидающих в очереди большегрузов составило 3077. Водители пожаловались в сети на нехватку продуктов, и что им приходится стоять в очереди около 13 часов.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 13:00 мск запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Северной Осетии.

Люди, попавшие в пробку, жалуются на долгое ожидание проезда. "У меня мама на большом автобусе едет. Вчера с 16 до 21 доехали из Владика до границы (по встречке). С 23.00 до 12.00 стояли на нейтралке. Сейчас прошли границу Грузии и стоят", - пишет Сергей Хайченко в чате "Верхний Ларс" в Telegram в 13:30 мск.

"Мы уже подъезжали к грузинской таможне, развернулись обратно домой. Закрыли дорогу, снег, ветер сильный, столкнулись 2 машины уже там", - сообщил в то же время пользователь по ником ".".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь со снегом, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 29 декабря также ожидаются дождь со снегом, температура повысится до +0 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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