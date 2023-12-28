Подозреваемый в вандализме волгоградец помещен в психбольницу

28 декабря 2023, 13:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Светлоярского района Волгоградской области, который, по версии следствия, разбил мемориальную доску о депортации калмыков, более 10 лет находится под наблюдением врача-психиатра и после инцидента помещен в лечебное заведение, сообщили в МВД.

Как информировал "Кавказский узел", ночью 27 декабря была разбита мемориальная доска на станции Абганерово в Волгоградской области, посвященная депортации калмыков. Полиция рапортовала, что подозреваемый в вандализме установлен. Мемориальная доска была установлена накануне 80-й годовщины депортации калмыков, ее разрушение глубоко оскорбило жителей Калмыкии и вызвало дискуссии о мотивах вандала. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Калмыкии связали инцидент с атмосферой ненависти в обществе и политическим курсом на реабилитацию сталинизма.

С 2004 года в Калмыкии 28 декабря – День памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Житель Светлоярского района, который, по версии силовиков, разбил мемориальную доску о депортации калмыков, помещен в специализированное лечебное заведение, сообщила сегодня пресс-служба Волгоградского линейного управления УТ МВД по Приволжскому федеральному округу.

"В ходе расследования уголовного дела установлен уроженец Волгограда 1995 года рождения, житель Светлоярского района, состоящий под наблюдением врача-психиатра с 2012 года", – привел "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Возбужденно уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм" (предусматривает до трех лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Напомним, 28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения.

Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.