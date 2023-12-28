Водители в пробке на Верхнем Ларсе пожаловались на ограничения со стороны Грузии

28 декабря 2023, 11:33

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Пробка на КПП "Верхний Ларс" собирается со стороны России, однако виной тому заносы на Крестовом перевале со стороны Грузии, где периодически останавливается движение, и ограничения на пропуск на грузинской стороне границы, уверены пользователи социальных сетей, которые делятся трудностями многочасового ожидания.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня на границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" опубликовал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

"Проехали границы .. Ехали со стороны Грузии в РФ, пробку собирает грузинская сторона, как только выехали, свободно проехали до нашей границы, пробок нет. А вот в сторону Грузии очень большие пробки, просто не советую сейчас ехать в Грузию. Пробки огромные, стоят намертво", - написала в 9.35 Елена Посталакян в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс" в социальной сети "ВКонтакте".

"Если никого не пропустите, чтоб обгоняли, то через 10-12 часов пересечете границу, если пропустите - 20 минимум и больше, мы стояли 17 часов, уже на нейтралке", - в 9.30 написал простоявший в пробке на выезде из России Эдвард Бабян.

На заторы со стороны Грузии также жалуются комментаторы телеграм-канала "Верхний Ларс. Чат".

"На Крестовом перевале очень сильный ветер и ограниченная видимость. На самом перевале в районе Гудаури и у подножия в районе Коби метёт очень сильный ветер и заметает дорогу снегом с обочин - въезд на перевал уже ограничен с обеих сторон. Очевидцы сообщают, что где-то на вершине застряли два эвакуатора и парализовали движение в обе стороны", - в 9.56 мск поделилась Inna.

"Стоим около Нового Гудаури в сторону России. Пока глухо. Очередь не двигается", - написала в 10.18 мск пользователь Маргарита.

"Вы с Тбилиси до перевала за 2-3 часа доедете, но вот сколько будете стоять уже на самом перевале..." - написал в 10.19 мск пользователь Ветер.

По данным комментаторов, им приходится стоять в пробке с российской стороны по 14 и больше часов.

"Вчера в 22.00 выехали из КПП РФ, только что заехали в Грузинскую", - в 10.18 мск написал пользователь Sahib.

"Тут 7-8 км машины стоят", - прокомментировал ситуацию на границе mmaasshhh.

"Почему Грузия открыла только две линии, можно было больше открыть", - возмущается пользователь Давид.

"Простояли 16 часов, сейчас будем проходить КПП РФ, потом нейтралка и КПП Грузии", - в 9.58 мск написал пользователь Владимир.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабый дождь со снегом, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 29 декабря также ожидаются слабый дождь со снегом, температура воздуха повысится до +0 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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