Житель Дагестана получил условный срок за связь с боевиками в Сирии

28 декабря 2023, 00:52

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Кизилюртовский районный суд в Дагестане приговорил местного жителя Батыра Алиева, депортированного из Египта после участия в деятельности боевиков на территории Сирии, к трем годам заключения условно.

О приговоре жителю Дагестана, которого суд признал участником незаконного вооруженного формирования за рубежом, 27 декабря сообщила пресс-служба республиканского ФСБ.

Согласно версии следствия, мужчина “разделял экстремистскую идеологию” и намеренно прибыл в Сирию, чтобы присоединиться там к боевикам. “Позднее через Турцию мужчина выехал в Египет, откуда депортирован в августе 2023 года и по прибытии в Россию был задержан правоохранительными органами", - цитирует слова представителя ФСБ “Интерфакс-Юг”.

Жителю Дагестана вменили участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом (часть 2 статьи 208 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения, однако жителю Дагестана суд назначил значительно более мягкое наказание - три года лишения свободы условно.

Согласно картотеке Кизилюртовского райсуда, последнее дело, рассмотренное по этой статье, было возбуждено против Батыра Алиева. Приговор ему вынесли 16 ноября, в силу он вступил 4 декабря, а 27 декабря дело было сдано в архив, следует из информации на сайте суда.

Из приговора, также опубликованного на сайте суда, следует, что Батыр Алиев не был прежде судим, не женат официально, хотя ранее имел двух жен, и нигде не работал на момент рассмотрения дела.

“Примерно с начала 2013 года” житель Дагестана, “разделяя религиозную идеологию экстремистского характера”, решил перебраться в Сирию и примкнуть там к боевикам. 10 ноября 2013 года он выехал из Дагестана в Азербайджан через КПП “Яраг-Казмаляр”, затем прибыл в Баку, оттуда 15 ноября вылетел в Стамбул, а 18 ноября отправился вместе с неким Самиром к турецко-сирийской границе, говорится в тексте приговора.

Как установил суд, к 20 ноября 2013 года Алиев уже прибыл в сирийский город Баб аль-Хава, “который контролировался незаконными вооруженными формированиями, действовавшими единым фронтом против правительственных сил”. Там он добровольно вступил в одно из таких формирований, однако выполнял обязанности его участника меньше месяца, примерно до 10 декабря 2013 года.

Алиев полностью признал в суде свою вину, однако отказался давать показания против себя. В тексте приговора также указано, что в Сирии он познакомился с несколькими выходцами из Дагестана, уроженцами махачкалинского поселка Хушет, которых опознал по предоставленном сотрудниками ФСБ фотографиям как участников НВФ. Судя по тексту приговора, более подробных показаний против этих людей Алиев дать не смог, сославшись на то, что земляки “не подпускали его близко к себе”.

Относительно себя самого Батыр Алиев сообщил, что пробыл среди боевиков только две недели, не успев вникнуть в деятельность подразделения. Затем он выехал в Турцию, а спустя месяц перебрался в Каир и прожил там больше года, пока его не задержали местные правоохранители. Пробыв под стражей примерно месяц, он был депортирован в Россию.

Батыр Алиев находился под стражей во время рассмотрения дела, с 3 августа по 16 ноября 2023 года. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние, наличие у Алиева малолетних детей и положительные характеристики с места жительства, назначив ему в результате три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2023 года кассационный суд вернул на пересмотр в прокуратуру дело Ханумкыз Кулибековой, которую суд в Хасавюрте приговорил к пяти годам лишения свободы по обвинению в намерении вступить в незаконное вооруженное формирование в Сирии. Суд при этом рекомендовал переквалифицировать обвинение по более жесткой статье.

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