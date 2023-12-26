Журналистке Абсаламовой отказано в переводе под домашний арест

26 декабря 2023, 13:11

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Суд в Баку отказал журналистке Наргиз Абсаламовой в переводе под домашний арест. Девушка также пожаловалась на условия содержания и запрет на свидания и телефонные разговоры с близкими. Адвокат намерена подать апелляцию на решение суда и обжаловать ограничения.

С 20 ноября по 14 декабря были задержаны и арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В Хатаинском районном суде 26 декабря состоялось рассмотрение ходатайство о переводе Наргиз Абсаламовой под домашний арест, сообщила ее адвокат Шахла Гумбатова.

По ее словам, никаких оснований для заключения Абсаламовой под стражу нет.

«Единственным основанием для привлечения Абсаламовой к ответственности по утверждению следствия являются «обнаруженные» в офисе Abzas media 40 тысяч евро. Однако следствие не представило доказательств, фактов, улик, подтверждающих какую-либо связь журналистки с этой денежной суммой. С другой стороны, если достоверные доказательства и были бы, то это не значит, что девушку надо заключать под стражу. Есть другие меры пресечения – подписка о невыезде, передача под надзор полиции, домашний арест. Для заключения обвиняемого под стражу должны быть основательные предположения того, что он может скрыться от следствия. Но она не уклонялась и не укрывалась от следствия. Дважды приходила в полицию по повестке", - продолжила Гумбатова.

В заседании принимала участие и сама Абсаламова, сказала адвокат.

«Наргиз Абсаламова выступила в суде. Она сказал, что обвинение абсолютно не обоснованно и ее преследуют из-за профессиональной деятельности. Она не считает себя виновной», - подчеркнула адвокат.

Однако, добавила она, суд оставил ходатайство без удовлетворения и на это решение будет подана апелляция.

Гумбатова сообщила также о проблеме, с которой журналистка столкнулась в СИЗО.

«Дело в том, что Наргиз Абсаламова два года назад пострадала на акции протеста журналистов и перенесла в связи с этим операцию на позвоночнике. Девушка нуждается в ортопедическом матрасе. Однако, в администрации СИЗО не позволяют передать ей матрас. Из-за этого Абсаламова испытывает боли в спине», - продолжила адвокат.

Другая проблема связана с подачей воды в СИЗО. «Воду подают по часам. А горячая вода поступает вовсе два раза в неделю, и этого не достаточно для соблюдения гигиены», - отметила адвокат.

Кроме того, подчеркнула Гумбатова, Абсаламовой как и другим фигурантам этого дела не позволяют видеться и разговаривать по телефону с близкими. Жалоба на это будет рассмотрена в ближайшие дни. «Также ей не разрешают звонить адвокату. В связи с этим я также подам жалобу», - отметила адвокат.

Представитель следственного органа оказался не доступным для комментариев.

В Хатаинском суде подтвердили информацию об отклонении ходатайство Абсаламовой.

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