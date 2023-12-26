Журналист и политолог назвали нетипичными скандалы с военными в ростовских отелях

26 декабря 2023, 12:25

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В Ростовской области в последнее время произошли как минимум два инцидента, когда отели отказали в заселении участникам СВО. Скандалы с участниками СВО могут раздуваться искусственно в том числе борющимися за влияние местными политическими элитами, считают политолог Дмитрий Абросимов и главред газеты "Наше время" Вера Южанская.

20 декабря источники сообщили, что администрация отеля Amaks в Ростове-на-Дону отказала участнику спецоперации на Украине в заселении, объяснив это тем, что он хотел занять номер по военному билету, не предъявляя при этом паспорт. Управляющий директор сети Татьяна Грибачева объяснила, что заселить постояльца можно только по паспорту, в ином случае отелю грозит штраф. Ранее в притаможенной зоне города Миллерово прекратил работу отель "Добрыня", отказавший в размещении военнослужащим передал 21 декабря "Коммерсант". Отель "Добрыня" принадлежит семье исполняющему обязанности главы Миллерова, отметил Mash.

Администрация отеля Amaks отказалась от комментариев. "Кавказский пока не располагает комментариями администрации отеля "Добрыня".

В отелях традиционно заведено так, что любые инциденты с гостями менеджмент старается решать, отметил на условиях анонимности сотрудник ростовского отеля "Рэдиссон Блю".

"Согласуются позиции. Если скажем гость употребляет алкоголь, но нет скандальной ситуации, то не будет оснований его выселять. Каждый случай рассматривается отдельно", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно правилам, заселяться в отель можно только по паспорту, добавил он. "По копиям паспорта или по другим документам заселяться не разрешено", – пояснил сотрудник отеля.

По его словам, в отеле "Рэдиссон Блю" не играет роли, если в условно семейный номер заселяются мужчины. "Всё зависит, какое количество гостей прибыло. Если это не превышает максимума забронированных мест, то они могут без проблем заселиться. Не важно члены они одной семьи или нет. Также не играет роли причины их приезда", – сказал отельер.

Администрация отеля не требует от постояльцев информации о том, какой они профессии и о роде из деятельности. Также не имеет значения, если человек одет в военную форму. Военнослужащие заселяются в общем порядке, пояснил он. "Все претензии военных в неоказании какой-либо услуги рассматриваются как и жалоба любого потребителя", – подчеркнул сотрудник отеля.

В Миллеровском районе идёт противостояние между представителями разных структур власти, заявил ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

"Ситуация с этим скандалом [с отказом в заселении участнику СВО] весьма сложная. Если военнослужащие были пьяны, то их обычно не заселяют. Там вообще стараются компактно не размещать военнослужащих. Более того, стараются сразу отправлять военных из населенных пунктов. Объясняется это именно тем, что населенные пункты района находятся до 10 километров от границы Украины и не хотят проблем. Если же они были трезвые, то это восприняли как предвзятое отношение и случай выплыл в соцсетях", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В целом и в Миллеровском районе, и по Ростовской области стараются быстрее отправлять военных к месту назначения, добавил он.

"Даже Ростовский военный госпиталь работает как перевалочный пункт для раненых и больных. Проверяют как и куда ранен военный и отправляют дальше. В городе стараются не оставлять. Только самых тяжелых. Во избежание проблем из-за большой концентрации военнослужащих в одном месте. Те, кто едут на фронт, как правило едут через полигоны, а они расположены в степи. А тех, кто едет обратно стараются побыстрее отправить к месту назначения, всячески содействуют этому", – пояснил Абросимов.

Бесплатные или льготные услуги предоставляются военным в основном на добровольной основе, отметил политолог. "Например, те, кто поддерживает БАРС и другие объединения. Это личная поддержка военных людьми", – сказал Абросимов.

Военнослужащие – это люди, которые могут находится в определённом состоянии, поэтому конфликты с ними могут иметь место, считает главный редактор газеты "Наше время" Вера Южанская.

Сведения о конфликте распространили заинтересованные в этом люди, именно этим объясняется то, что инцидент получил широкую огласку, считает она.

"У меня ощущение, что это прокатка того, как можно организовать какую-то кампанию. Этот скандал демонстрация того, что люди ведомы. Что вброс в нужное время нужной информации позволяет сформировать направленный удар. И получаем, что в итоге из чего-то несущественного можно раздуть всё, что угодно. Может быть, хотят эту же технологию использовать и в более серьезных ситуациях", – предположила Южанская.

Она отметила, что после массового прибытия военнослужащих из зоны проведения военной операции на Украине они должны будут адаптироваться к мирной жизни. "Это масса народа, которые придут и будут выставлять свои требования", – подчеркнула журналистка.

Администрация Миллеровского района не ведет статистики о числе мест в местных отелях, заявила сотрудница администрации. "Гостиницы – это частные предприятия. Мы не ведём учёт того, сколько их на трассе", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что инциденты с участием военнослужащих, принимавших участие в СВО, в регионах юга России происходили неоднократно. Так, 4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как в Батайске несколько неизвестных избили, а затем расстреляли из травматического оружия бойца ЧВК "Вагнер", который недавно вернулся из зоны спецоперации на Украине и вскоре должен отправиться туда вновь.

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