Поезда остановлены на западе Грузии в связи с непогодой

25 декабря 2023, 16:10

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Из-за непогоды обесточены участки контактных сетей железной дороги, несколько поездов в направлении Батуми остановлены, сообщила "Грузинская железная дорога".

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря в Батуми и селах Кахетии крыши жилых домов были повреждены сегодня во время урагана. Сильный ветер повредил также опоры линий электропередачи и уличного освещения. В Махинджаури упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть железной дороги, несколько рейсов были задержаны на четыре часа.

Поезда в направлении Батуми остановлены из-за непогоды, сообщила сегодня "Грузинская железная дорога". "Из-за плохой погоды на западе Грузии пассажирские поезда остановлены в разных местах", - передал сообщение компании телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

В частности, обесточена контактная сеть железной дороги, пояснила компания. "Грузинская железная дорога прилагает усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки возобновить движение пассажирских поездов при стабильном снабжении электроэнергией", - говорится в сообщении.

Национальное агентство по охране окружающей среды заявило, что не рекомендует открывать участок Гудаури – Коби Военно-Грузинской дороги, поскольку уровень угрозы схода лавин по-прежнему высок, сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Днем 23 декабря выезд всех видов транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии. Это единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Люди, ожидающие открытия Военно-Грузинской дороги, пожаловались в телесюжете, что у них заканчиваются продукты и лекарства. "У меня трое детей, в автобусе беременная женщина... Ни воды, ни еды, неужели никто не может нам помочь? Туалета нет... Ребёнок просит у меня воды, а я ему не дала. Водитель вчера привез воду, привез хлеб, колбасу, накормил людей, спасибо большое. Где правительство? Есть ли у нас вообще правительство?! Никто нам не отвечает", - сказала в телесюжете одна из пассажирок автобуса, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда осадков нет, температура воздуха -5 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 26 декабря осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -9 градусов, а ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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