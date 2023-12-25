25 декабря 2023, 15:32

Астраханец добился отмены приговора грозненского суда по делу о побеге из части

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Возвращено на пересмотр дело мобилизованного астраханца Самата Сулейманова, осужденного за самовольное оставление части. Судья в Грозном не учел, что боец находился в больнице после избиения сослуживцами, указал апелляционный суд.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Суд в Грозном приговорил мобилизованного из Астрахани Самата Сулейманова к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части - так суд квалифицировал отъезд Сулейманова на лечение после того, как сослуживцы сломали ему челюсть. Сулейманов оспорил приговор, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Сулейманов служил в войсковой части на территории Чечни и был избит после отъезда в зону военной операции на Украине, пишет издание.

Согласно карточке дела Сулейманова на сайте Южного окружного военного суда, подсудимый был осужден по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок свыше 10 суток, но не более месяца), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Карточка дела на сайте апелляционной инстанции обновлена 14 декабря, в ней опубликован текст апелляционного определения, датированного 17 ноября. Согласно приговору суда в Грозном, Сулейманов был призван на военную службу по мобилизации и "с целью временного уклонения от исполнения обязанностей по службе, желая провести время с семьей и помочь матери", без уважительных причин самовольно оставил пункт временной дислокации войсковой части.

В жалобе на приговор Сулейманов указал, что был избит сослуживцами и на попутном транспорте выехал домой, а затем обратился за медицинской помощью в областную клиническую больницу в Астрахани, где был прооперирован и находился на лечении. После выписки Сулейманов, по его словам, уехал домой для оказания помощи семье, при этом продолжив амбулаторное лечение в той же больнице

"В судебном заседании защитник Бычков просил учесть, что […] Сулейманов ввиду получения указанной травмы и прохождения лечения, в том числе в стационаре, по уважительной причине не мог исполнять обязанности военной службы, в связи с чем данный период подлежит исключению из его обвинения в самовольном оставлении части, и содеянное осужденным необходимо переквалифицировать на ч. 3.1 ст. 337 УК РФ со смягчением наказания", - говорится в опубликованном документе.

Суд постановил отменить приговор Грозненского гарнизонного военного суда и передать уголовное дело на новое разбирательство в тот же суд, но иным составом суда. "Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимого Сулейманова С.Т. изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи", - постановил суд.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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