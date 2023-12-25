25 декабря 2023, 02:38

Сочинский нацпарк закрыл большинство объектов для посещения на фоне непогоды

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Из-за плохих погодных условий Сочинский национальной парк закрыл для посещения большинство объектов, в том числе парк Дендрарий, гору Большой Ахун, Агурское ущелье и водопады.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря в Сочи из-за непогоды были закрыты горнолыжные трассы, в городе повреждены кровли более десятка жилых домов. Из-за сильного ветра на мужчину упало дерево, он погиб.

Сочинский национальный парк в связи с неблагоприятным погодными условиями закрыл часть маршрутов для посещения, говорится в сообщении, опубликованном 24 декабря в его телеграм-канале.

По данным пресс-службы парка, закрыты "большинство объектов Сочинского национального парка", в том числе парк Дендрарий, территория в районе горы Большой Ахун. Также туристов призвали воздержаться от прогулок по лесу.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи умеренный дождь при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 26 декабря ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха снизится до +4, а ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"В Сочи ураган сорвал крышу роддома", "От урагана в Сочи пострадали семь человек", "Не менее 19 зданий на Кубани повреждено в результате сильного ветра".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 декабря 2023, 03:37

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