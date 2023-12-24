Человек погиб во время непогоды в Сочи

24 декабря 2023, 15:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи скончался мужчина, на которого в результате сильного ветра упало дерево, сообщили в прокуратуре. В городе повреждены кровли более десятка жилых домов, из-за непогоды закрыты горнолыжные трассы.

Как писал "Кавказский узел", крыши жилых домов повреждены сегодня в Батуми и грузинских селах во время урагана, сильный ветер повредил также опоры линий электропередачи и уличного освещения.

В Сочи погиб мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее от сильного ветра, сообщил источник в правоохранительных органах. "Уроженец Московской области скончался в результате падения дерева по адресу: улица 60 лет ВЛКСМ, 10", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

В пресс-службе прокуратуры Кубани подтвердили информацию. "Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", - цитирует сотрудника прокуратуры агентство.

По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме, отчиталась сегодня мэрия Сочи. "За сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля... Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей, ремонтные бригады выполняют работы", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Основные дороги в городе расчищены, но зимние пляжи останутся закрытыми, поскольку на море шторм до шести баллов, отмечается в сообщении. "Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25 декабря. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы", - указала администрация Сочи.

Сегодня в Сочи все горнолыжные курорты закрыли трассы из-за непогоды, сообщила пресс-служба курорта «Роза Хутор». Согласно сообщению, все, кто купил ски-пассы на сегодня, могут вернуть их и получить обратно деньги, либо использовать билеты до 27 декабря включительно. Для этого, как уточнили в пресс-службе курорта, необходимо обратиться в инфоцентр с паспортом и ски-пассом, пишет Sochi1.ru.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи умеренные осадки при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 25 декабря ожидаются сильные осадки, температура воздуха останется прежней, а ветер усилится до 10 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.