Одно из деревьев, упавших во время непогоды в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи https://t.me/officialsochi/35592

24 декабря 2023, 15:53

Человек погиб во время непогоды в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи скончался мужчина, на которого в результате сильного ветра упало дерево, сообщили в прокуратуре. В городе повреждены кровли более десятка жилых домов, из-за непогоды закрыты горнолыжные трассы.

Как писал "Кавказский узел", крыши жилых домов повреждены сегодня в Батуми и грузинских селах во время урагана, сильный ветер повредил также опоры линий электропередачи и уличного освещения.

В Сочи погиб мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее от сильного ветра, сообщил источник в правоохранительных органах. "Уроженец Московской области скончался в результате падения дерева по адресу: улица 60 лет ВЛКСМ, 10", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

В пресс-службе прокуратуры Кубани подтвердили информацию. "Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", - цитирует сотрудника прокуратуры агентство.

По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме, отчиталась сегодня мэрия Сочи. "За сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля... Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей, ремонтные бригады выполняют работы", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Основные дороги в городе расчищены, но зимние пляжи останутся закрытыми, поскольку на море шторм до шести баллов, отмечается в сообщении. "Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25 декабря. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы", - указала администрация Сочи.

Сегодня в Сочи все горнолыжные курорты закрыли трассы из-за непогоды, сообщила пресс-служба курорта «Роза Хутор». Согласно сообщению, все, кто купил ски-пассы на сегодня, могут вернуть их и получить обратно деньги, либо использовать билеты до 27 декабря включительно. Для этого, как уточнили в пресс-службе курорта, необходимо обратиться в инфоцентр с паспортом и ски-пассом, пишет Sochi1.ru.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи умеренные осадки при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 25 декабря ожидаются сильные осадки, температура воздуха останется прежней, а ветер усилится до 10 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"В Сочи ураган сорвал крышу роддома", "От урагана в Сочи пострадали семь человек", "Не менее 19 зданий на Кубани повреждено в результате сильного ветра".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 декабря 2023, 16:49

  • Азербайджанский активист Алиев арестован на 25 суток

    Суд в Баку отправил под административный арест соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева, признав его виновным в мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью.

24 декабря 2023, 14:55

24 декабря 2023, 13:57

  • Боец из Урюпинска убит в военной операции

    Андрей Ращупкин погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Урюпинска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 637 бойцов из Волгоградской области.

24 декабря 2023, 13:00

24 декабря 2023, 12:02

  • Главред Abzas Media удостоена премии "Наргиз"

    В Азербайджане лауреатом ежегодной премии "Наргиз", вручаемой за усилия в борьбе за демократию, в текущем году стала находящаяся под арестом главред издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы. Награда передана ее матери Офелии Магеррамовой.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи