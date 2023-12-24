Ограничения введены на дорогах Грузии из-за непогоды

24 декабря 2023, 19:44

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Движение по нескольким автотрассам в Грузии запрещено в связи со снегопадом и лавиноопасностью, на других дорогах введены ограничения на проезд микроавтобусов и машин с прицепами.

Как писал "Кавказский узел", днем 23 декабря выезд всех видов транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

В Батуми и селах Кахетии крыши жилых домов были повреждены сегодня во время урагана. Сильный ветер повредил также опоры линий электропередачи и уличного освещения.

В связи с высокой лавиноопасностью запрещен проезд всех видов машин по Военно-Грузинской дороге на участке Мцхета – Степанцминда – Ларс, сообщил сегодня со ссылкой на Департамент автодорог Грузии телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренный снегопад при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 25 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха останется прежней, а ветер усилится до 9 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Кроме того, из-за сильного ветра и снегопада запрещено движение всех видов машин на участке 90-112 км автодороги международного значения Ахалцихе – Ниноцминда.

Движение автомобилей с прицепами и полуприцепами запрещено на трех дорогах: на трассе внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери - Зудали, на участке 39-52 км (перевал Накерала) трассы Кутаиси – Ткибули – Амбролаури и на автомагистрали внутригосударственного значения Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестафони, сообщило ведомство.

В связи с сильным снегопадом и ограниченной видимостью закрыт для проезда машин участок автодороги Кода – Фарцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда.

На участке трассы Зугдиди – Джвари – Местия - Ласдили запрещено движение микроавтобусов вместимостью более 30 мест, а на участке 70-185 км дороги внутригосударственного значения Дизи - Ушгули разрешено движение легковых машин с использованием противоскользящих цепей, сообщил Департамент автодорог.

Управление МЧС по Северной Осетии, по состоянию на 19.40 мск 24 декабря, не сообщало в своем телеграм-канале об открытии Военно-Грузинской дороги.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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