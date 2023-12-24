Дошло до суда дело о лесном пожаре в Геленджике

24 декабря 2023, 04:36

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Дело жителя Геленджика, который, как считает следствие, является виновником крупного лесного пожара в августе, дошло до суда, ему грозит до четырех лет заключения.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа в Геленджике в районе Бобруковой щели начался лесной пожар, к утру 30 августа его площадь выросла, по данным мэра, до 118 гектаров. К тушению пожара на Маркотхском хребте подключились волонтеры. Вечером 30 августа МЧС отчиталось о ликвидации пожара. 29 августа полиция сообщила, что задержан местный житель, который, по версии силовиков, спровоцировал пожар, обжигая во дворе своего дома медные кабели.

Экологи поставили под сомнение данные властей о масштабе пожара. По их мнению, они значительно занижены. 9 сентября краевые власти сообщили, что ущерб от пожара составил почти 92 миллиона рублей.

Дело о крупном лесном пожаре, произошедшем в августе в Геленджике, передано в суд, сообщает 23 декабря "Живая Кубань".

Обвинение по делу предъявлено 40-летнему местному жителю, который, согласно данным следствия, грубо нарушил технику безопасности, разведя костер во дворе своего дома, из-за чего начался пожар. Он также обвинен в потреблении наркотических веществ.

Уголовное дело в отношении жителя Геленджика возбуждено по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений), ему грозит до четырех лет заключения, информирует РИА "Новости".

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