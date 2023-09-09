09 сентября 2023, 02:09

Названа сумма ущерба от пожара в Геленджике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ущерб от крупного лесного пожара, который произошел в конце августа в Геленджике, составил почти 92 миллиона рублей, сообщили краевые власти.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа в Геленджике в районе Бобруковой щели начался лесной пожар, к утру 30 августа его площадь выросла, по данным мэра, до 118 гектаров. К тушению пожара на Маркотхском хребте подключились волонтеры. Вечером 30 августа МЧС отчиталось о ликвидации пожара. Экологи поставили под сомнение данные властей о масштабе пожара. По их мнению, они значительно занижены.

29 августа полиция сообщила, что задержан местный житель, который, по версии силовиков, спровоцировал пожар, обжигая во дворе своего дома медные кабели. 

Полиция 29 августа сообщила о задержании местного жителя, который, по версии силовиков, спровоцировал пожар, работая с электрокабелями во дворе своего дома.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края подсчитало ущерб от крупного лесного пожара, произошедшего в конце августа в Геленджике. По данным ведомства, материальный ущерб составил 91 806 тысяч рублей, пишет 8 сентября РБК.

Краевые власти также уточнили, что площадь пожара в итоге достигла 105 га.

По мнению эколога Евгения Витишко, ущерб от пожара может составить миллиарды рублей, а на восстановление природы Маркотхского хребта уйдет 10-15 лет, сообщает "Коммерсант".

На 40-летнего жителя Геленджика, который, по версии следствия, является виновником возгорания, заведено уголовное дело по статье об уничтожении лесных насаждений в результате пожара, информирует "Кубань 24".

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Примечание:

"Пожар в здании школы произошел в Дагестане", "Крупный пожар произошел на автозаправке в Дагестане", "Два человека пострадали вследствие газовых пожаров в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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