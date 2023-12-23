Активисты в Тбилиси потребовали бесплатного питания для школьников

23 декабря 2023, 21:44

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Шествие и митинг с требованием ввести в грузинских школах бесплатное питание прошли сегодня в Тбилиси. Бесплатное питание детей станет подспорьем для родителей школьников, заявили активисты.

Активисты, которые требуют с нового учебного года ввести в школах бесплатное питание, собрались сегодня около Тбилисской классической гимназии на проспекте Руставели.

"Мы хотим заставить государство, чтобы оно выполнило свои обязанности. Проблему не нужно замалчивать. Многие люди экономят на еде. Бесплатное питание в школе позволит спасти детей от голода, поможет положению родителей и позволит учителям полноценно проводить уроки", - заявила в эфире "Мтавари архи" член движения "Хма" Инна Чарквиани.

"Семь из десяти детей в школах говорят, что они голодны каждый день или несколько раз в неделю. Мы уже два года работаем над программой бесплатного школьного питания, и к этому процессу подключилось много разных групп. Мы считаем, что в 2024 году есть все условия для того, чтобы начать бесплатное школьное питание", - сказал в эфире телекомпании другой член движения Вако Нацвлишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". Нацвлишвили отметил, что по данным исследования 2019 года, почти каждый четвертый ребенок в стране живет в бедности

Марш завершился около здания министерства образования и науки, где его участники в очередной раз озвучили свои требования.

"Мы соберем 25 000 подписей, чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения везде, где это необходимо", — сказал Георгий Хасая из движения "Голос", которое выступило организатором марша.

Он призвал жителей страны поддержать эту инициативу. "Этот марш – это только начало. Мы пойдем в каждый грузинский город с вашей помощью и вместе с вами для того, чтобы этот вопрос оставался на повестке дня, для того, чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения. Мы очень хотим, чтобы с сентября сразу во всех грузинских школах начали предоставлять бесплатное питание. В этом нам нужна ваша помощь", – обратился к гражданам Георгий Хасая.

"Кавказский узел" также писал, что группа учителей проводит в Тбилиси круглосуточную акцию протеста, заявляя о политически мотивированных назначениях директоров государственных школ. Педагоги прекратили голодовку, но продолжили акцию протеста. Они призвали премьер-министра взять конкурс по отбору директоров под личный контроль и попросили представительство ООН в Грузии отреагировать на нарушения прав учителей.

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