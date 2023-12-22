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Проезд через КПП "Верхний Ларс" разрешен для всех видов транспорта, сообщили спасатели. Очереди на проезд ожидают более 1150 грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков через пропускной пункт "Верхний Ларс" в направлении на выезд из России введен сегодня с 08.50 мск. В очереди скопилось более 500 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Проезд через "Верхний Ларс" открыт для всех видов транспорта, сообщило сегодня вечером МЧС Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в обоих направлениях с 19.30 22 декабря 2023 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В электронной очереди на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии на 20.05 мск зарегистрирован 1181 автомобиль.

Департамент автомобильных дорог Грузии сообщил, что движение на участке Гудаури – Коби ведется через лавинозащитные туннели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда - дождь со снегом при температуре +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 23 декабря температура понизится до +1, также прогнозируются осадки в виде дождя и снега, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.