500 грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

22 декабря 2023, 12:55

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Проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс", закрытый для большегрузов в связи с непогодой, в Северной Осетии ждут не менее 500 грузовых машин, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков через пропускной пункт "Верхний Ларс" в направлении на выезд из России введен сегодня с 08:50 мск.