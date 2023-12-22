22 декабря 2023, 12:55
500 грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге
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Проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс", закрытый для большегрузов в связи с непогодой, в Северной Осетии ждут не менее 500 грузовых машин, сообщили в МЧС.
Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков через пропускной пункт "Верхний Ларс" в направлении на выезд из России введен сегодня с 08:50 мск.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
Не менее 500 грузовых машин ожидают в Северной Осетии проезда через границу РФ с Грузией, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"На стоянке находятся 217 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 283 единицы большегрузного транспорта, который ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс" в 12:20 мск.
Очереди из легкового транспорта не фиксируется, уточнили в МЧС.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда - дождь со снегом при температуре +2 градуса, ветер скоростью 4 метра в секунду. В ночь на 23 декабря температура понизится до +1, также прогнозируются осадки в виде дождя и снега, скорость ветра снизится до 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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Автор: "Кавказский узел"