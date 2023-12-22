Военно-Грузинская дорога. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"

22 декабря 2023, 12:28

Запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков в связи с непогодой, сообщило МЧС.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Запрет на проезд грузовиков через пропускной пункт "Верхний Ларс" в направлении на выезд из России введен сегодня с 08.50 мск. Запрет будет действовать до особого распоряжения, сказано в сообщении на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда - дождь со снегом при температуре +2 градуса, ветер скоростью 4 метра в секунду. В ночь на 23 декабря температура понизится до +1, также прогнозируются осадки в виде дождя и снега, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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