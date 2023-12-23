Сейфулла Азер (Хейбатов)

23 декабря 2023, 12:13

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Решал экологическую проблему – добился сноса части самостроев у береговой линии, разрушающих уникальные скалы в прикаспийском поселке

Деятельность в 2022 году

30 апреля на своем канале в Youtube опубликовал видеообращение к президенту Азербайджана от имени жителей поселка Бузовна на Апшеронском полуострове с требованием освобождения пляжа, береговой полосы и уникальных скал от самовольных построек, среди которых ресторан и роскошные виллы .

В течение года вместе с единомышленниками и присоединявшимися волонтерами Сейфулла провел 26 субботников , в ходе которых очищали скалы Бузовны от отходов и строительного мусора, оставляемого владельцами самовольных построек, а также делали посадки растений и деревьев .

Обращение к Алиеву вызвало общественный резонанс. Несколько азербайджанских телеканалов сняли сюжеты о субботниках местных жителей и их требованиях к властям . Стало известно, что одна из вилл в поселке продается «со своим пляжем», в то время как, согласно азербайджанскому законодательству, прибрежная зона Каспийского моря является государственной землей . Согласно Земельному Кодексу, Закону о градостроительстве и архитектуре строительство на расстоянии 20-50 м от берега запрещено.

Один из владельцев самостоятельно убрал ограждения с пляжа.

22 июня власти начали масштабный снос заборов и других сооружений .

25 июля президент Алиев публично поддержал требования жителей Бузовны, подтвердил, что бузовнинские скалы «незаконно захвачены» и выявлены «очень большие нарушения» .

27 июля опубликовал видеообращение, в котором призвал государство дать скалам Бузовны статус особо охраняемого памятника природы и принять серьезные меры для предотвращения дальнейшего их разрушения. 12 августа сообщил, что 5 сооружений «по-прежнему уничтожают уникальные скалы» .

Сейфулла публиковал свои сообщения, фото и видеоматериалы с хэштегом #Maddə39 , отсылающим к Статье 39 Конституции Азербайджана, гарантирующей право жить в здоровой окружающей среде, в том числе и право на сбор информации о ее подлинном состоянии .

31 декабря опубликовал обращение к Алиеву, отметив, что требования протестующих до конца не удовлетворены, а указы президента игнорируются.

«Пока наши скалы не избавят от незаконных построек, пока ваш указ не выполнен должным образом, наши гражданские обращения не закончатся» .

Биография

Родился в 1988 году в Баку, где окончил школу №206 .

Живет в Баку.

Женат, воспитывает дочь.

Профессиональная и общественная деятельность

Работает музыкальным преподавателем.

Продолжает борьбу за полное освобождение берега и скал в поселке Бузовна Хазарского района от незаконных построек и соблюдение экологических норм их владельцами .

Примечания