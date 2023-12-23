Сейфулла Азер. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=5gZqMUBTi8g

23 декабря 2023, 12:13

Сейфулла Азер (Хейбатов)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решал экологическую проблему – добился сноса части самостроев у береговой линии, разрушающих уникальные скалы в прикаспийском поселке

Деятельность в 2022 году

30 апреля на своем канале в Youtube опубликовал видеообращение к президенту Азербайджана от имени жителей поселка Бузовна на Апшеронском полуострове с требованием освобождения пляжа, береговой полосы и уникальных скал от самовольных построек, среди которых ресторан и роскошные виллы 1.

В течение года вместе с единомышленниками и присоединявшимися волонтерами Сейфулла провел 26 субботников 2, в ходе которых очищали скалы Бузовны от отходов и строительного мусора, оставляемого владельцами самовольных построек, а также делали посадки растений и деревьев 3.

Обращение к Алиеву вызвало общественный резонанс. Несколько азербайджанских телеканалов сняли сюжеты о субботниках местных жителей 4 и их требованиях к властям 5. Стало известно, что одна из вилл в поселке продается «со своим пляжем», в то время как, согласно азербайджанскому законодательству, прибрежная зона Каспийского моря является государственной землей 6. Согласно Земельному Кодексу, Закону о градостроительстве и архитектуре строительство на расстоянии 20-50 м от берега запрещено.

Один из владельцев самостоятельно убрал ограждения с пляжа.

22 июня власти начали масштабный снос заборов и других сооружений 7.

25 июля президент Алиев публично поддержал требования жителей Бузовны, подтвердил, что бузовнинские скалы «незаконно захвачены» и выявлены «очень большие нарушения» 8.  

27 июля опубликовал видеообращение, в котором призвал государство дать скалам Бузовны статус особо охраняемого памятника природы и принять серьезные меры для предотвращения дальнейшего их разрушения. 12 августа сообщил, что 5 сооружений «по-прежнему уничтожают уникальные скалы» 9.

Сейфулла публиковал свои сообщения, фото и видеоматериалы с хэштегом #Maddə39 10, отсылающим к Статье 39 Конституции Азербайджана, гарантирующей право жить в здоровой окружающей среде, в том числе и право на сбор информации о ее подлинном состоянии 11.

31 декабря опубликовал обращение к Алиеву, отметив, что требования протестующих до конца не удовлетворены, а указы президента игнорируются.

«Пока наши скалы не избавят от незаконных построек, пока ваш указ не выполнен должным образом, наши гражданские обращения не закончатся» 12.

Биография

Родился в 1988 году в Баку, где окончил школу №206 13.

Живет в Баку.

Женат, воспитывает дочь.

Профессиональная и общественная деятельность

Работает музыкальным преподавателем.

Продолжает борьбу за полное освобождение берега и скал в поселке Бузовна Хазарского района от незаконных построек и соблюдение экологических норм их владельцами 14.   

Примечания

  1. Обращение - https://www.youtube.com/watch?v=ZKgJUPgTrQc
  2. Репортаж - https://www.youtube.com/watch?v=9od2i2XRG3A
  3. Публикация - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/posts/pfbid02kVUvAgNxMjYpiFYBYssm8guWV6Xk6XLioSp8kZUMJUbPGaoWtP6AX7MvyECs866pl. О каждом субботнике сообщал в своих соцсетях, публиковал фото и видео
  4. Видеопубликация - https://www.facebook.com/watch/?v=1016392315909670
  5. Видеопубликация - https://www.facebook.com/watch/?v=843944683674873
  6. В Баку продают виллу с личным государственным пляжем // Caliber.az, 10 Мая 2022 года
  7. Видеопубликация - https://www.facebook.com/watch/?v=600108227967103
  8. Публикация - https://president.az/ru/articles/view/56740
  9. Публикация - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/posts/pfbid02h3QiJdLwRToDYggwiV4xk55MYjiVADmtSne9oDcexFfGfcJxtSvkxzXxvDefGT8nl
  10. Публикация - https://www.facebook.com/hashtag/madd%C9%9939
  11. Текст Конституции - https://www.taxes.gov.az/vn/Konstitusiya_RUS.pdf
  12. Публикация - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/posts/pfbid0A583y8iwC7Go1o9VN5R2LLtVm58DF8bMBv8PseDu4xit9wKWp2gmsEt7hSihVwS3l
  13. Личная страница - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/about_contact_and_basic_info
  14. Публикация - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/posts/pfbid0q9tRTi16RzdgzMi6uMdqFHcmLMywFMTKhc9FfExS9qhpKEBuujZQ6XB3FnLztmNtl

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23 декабря 2023, 13:58

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