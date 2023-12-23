23 декабря 2023, 12:13
Сейфулла Азер (Хейбатов)
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Решал экологическую проблему – добился сноса части самостроев у береговой линии, разрушающих уникальные скалы в прикаспийском поселке
Деятельность в 2022 году
30 апреля на своем канале в Youtube опубликовал видеообращение к президенту Азербайджана от имени жителей поселка Бузовна на Апшеронском полуострове с требованием освобождения пляжа, береговой полосы и уникальных скал от самовольных построек, среди которых ресторан и роскошные виллы 1.
В течение года вместе с единомышленниками и присоединявшимися волонтерами Сейфулла провел 26 субботников 2, в ходе которых очищали скалы Бузовны от отходов и строительного мусора, оставляемого владельцами самовольных построек, а также делали посадки растений и деревьев 3.
Обращение к Алиеву вызвало общественный резонанс. Несколько азербайджанских телеканалов сняли сюжеты о субботниках местных жителей 4 и их требованиях к властям 5. Стало известно, что одна из вилл в поселке продается «со своим пляжем», в то время как, согласно азербайджанскому законодательству, прибрежная зона Каспийского моря является государственной землей 6. Согласно Земельному Кодексу, Закону о градостроительстве и архитектуре строительство на расстоянии 20-50 м от берега запрещено.
Один из владельцев самостоятельно убрал ограждения с пляжа.
22 июня власти начали масштабный снос заборов и других сооружений 7.
25 июля президент Алиев публично поддержал требования жителей Бузовны, подтвердил, что бузовнинские скалы «незаконно захвачены» и выявлены «очень большие нарушения» 8.
27 июля опубликовал видеообращение, в котором призвал государство дать скалам Бузовны статус особо охраняемого памятника природы и принять серьезные меры для предотвращения дальнейшего их разрушения. 12 августа сообщил, что 5 сооружений «по-прежнему уничтожают уникальные скалы» 9.
Сейфулла публиковал свои сообщения, фото и видеоматериалы с хэштегом #Maddə39 10, отсылающим к Статье 39 Конституции Азербайджана, гарантирующей право жить в здоровой окружающей среде, в том числе и право на сбор информации о ее подлинном состоянии 11.
31 декабря опубликовал обращение к Алиеву, отметив, что требования протестующих до конца не удовлетворены, а указы президента игнорируются.
«Пока наши скалы не избавят от незаконных построек, пока ваш указ не выполнен должным образом, наши гражданские обращения не закончатся» 12.
Биография
Родился в 1988 году в Баку, где окончил школу №206 13.
Живет в Баку.
Женат, воспитывает дочь.
Профессиональная и общественная деятельность
Работает музыкальным преподавателем.
Продолжает борьбу за полное освобождение берега и скал в поселке Бузовна Хазарского района от незаконных построек и соблюдение экологических норм их владельцами 14.
Примечания
- Обращение - https://www.youtube.com/watch?v=ZKgJUPgTrQc
- Репортаж - https://www.youtube.com/watch?v=9od2i2XRG3A
- Публикация - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/posts/pfbid02kVUvAgNxMjYpiFYBYssm8guWV6Xk6XLioSp8kZUMJUbPGaoWtP6AX7MvyECs866pl. О каждом субботнике сообщал в своих соцсетях, публиковал фото и видео
- Видеопубликация - https://www.facebook.com/watch/?v=1016392315909670
- Видеопубликация - https://www.facebook.com/watch/?v=843944683674873
- В Баку продают виллу с личным государственным пляжем // Caliber.az, 10 Мая 2022 года
- Видеопубликация - https://www.facebook.com/watch/?v=600108227967103
- Публикация - https://president.az/ru/articles/view/56740
- Публикация - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/posts/pfbid02h3QiJdLwRToDYggwiV4xk55MYjiVADmtSne9oDcexFfGfcJxtSvkxzXxvDefGT8nl
- Публикация - https://www.facebook.com/hashtag/madd%C9%9939
- Текст Конституции - https://www.taxes.gov.az/vn/Konstitusiya_RUS.pdf
- Публикация - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/posts/pfbid0A583y8iwC7Go1o9VN5R2LLtVm58DF8bMBv8PseDu4xit9wKWp2gmsEt7hSihVwS3l
- Личная страница - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/about_contact_and_basic_info
- Публикация - https://www.facebook.com/seyfulla.heybetov.3/posts/pfbid0q9tRTi16RzdgzMi6uMdqFHcmLMywFMTKhc9FfExS9qhpKEBuujZQ6XB3FnLztmNtl