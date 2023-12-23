23 декабря 2023, 12:14

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Защищали права человека – добились отмены незаконных увольнений работников культуры и назначения им компенсации за утраченный заработок

Деятельность в 2022 году

Неправительственная организация из Тбилиси «Центр социальной справедливости» («Social Justice Service») оказывала юридическую поддержку и представляла в судах интересы незаконно уволенных сотрудников Национального агентства по охране культурного наследия и Национального музея Грузии.

Правозащитники, гражданские активисты и уволенные сотрудники связали массовые увольнения в сфере образования и культуры, начавшиеся в 2021 году, с назначением на пост министра культуры Теи Цулукиани. Процесс реорганизации в музее и агентстве начался после прихода новых руководителей. По мнению уволенных, реорганизация этих учреждений была проведена несправедливым и непрозрачным образом . Практически все сотрудники, подписавшие опубликованную 9 августа 2021 года петицию о сохранении исторического здания Нацмузея , несправедливой кадровой политике и неразглашении публичной информации, были уволены к концу января 2022 года.

По оценке коллег в результате увольнений учреждения потеряли в том числе «незаменимых и уникальных» профессионалов в своей сфере .

После увольнения исполнительного директора Национального киноцентра Гаги Чхеидзе, 31 марта организация выпустила заявление, в котором призвала министра культуры пресечь угрозы работникам юридической ответственностью, прекратить использование прокуратуры в качестве репрессивного инструмента, прекратить профессиональных сотрудников из-за их взглядов.

«Сотрудники имеют право на справедливое судебное разбирательство… Сотрудники, обладающие соответствующей компетенцией и опытом, должны иметь право продолжать работу в безопасных условиях в целях поддержки и охраны национальных музеев, культурного наследия, музейных экспонатов и национальных сокровищ», - говорилось в заявлении .

26 октября Гуга Гогадзе, уволенный ранее с должности главного специалиста службы закупок Национального агентства по охране культурного наследия Грузии, и чьи интересы представлял «Центр социальной справедливости», выиграл трудовой спор в Тбилисском апелляционном суде. Приказ о его увольнении был признан недействительным. Кроме того, суд обязал работодателя компенсировать утраченный заработок со дня увольнения до дня вступления в силу принятого судебного решения .

Так же при поддержке Центра аналогичные трудовые споры выиграли сотрудники Национального музея Грузии Динара Вачнадзе и Георгий Джамбурия .

Профессиональная и общественная деятельность

Центр был основан в 2012 году, занимается проектами правозащитной и социальной направленности.

Целью деятельности организации заявлены: выявление структурных причин экономической, социальной и политической несправедливости, распространение критических знаний и содействие преобразованию существующего порядка демократическим путем.

В 2023 году выпустили доклад о государственной политики Грузии в отношении украинских беженцев .

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