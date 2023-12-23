23 декабря 2023, 12:14
«Центр социальной справедливости»
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Защищали права человека – добились отмены незаконных увольнений работников культуры и назначения им компенсации за утраченный заработок
Деятельность в 2022 году
Неправительственная организация из Тбилиси «Центр социальной справедливости» («Social Justice Service») 1 оказывала юридическую поддержку и представляла в судах интересы незаконно уволенных сотрудников Национального агентства по охране культурного наследия и Национального музея Грузии.
Правозащитники, гражданские активисты и уволенные сотрудники связали массовые увольнения в сфере образования и культуры, начавшиеся в 2021 году, с назначением на пост министра культуры Теи Цулукиани. Процесс реорганизации в музее и агентстве начался после прихода новых руководителей. По мнению уволенных, реорганизация этих учреждений была проведена несправедливым и непрозрачным образом 2. Практически все сотрудники, подписавшие опубликованную 9 августа 2021 года петицию о сохранении исторического здания Нацмузея 3, несправедливой кадровой политике и неразглашении публичной информации, были уволены к концу января 2022 года.
По оценке коллег в результате увольнений учреждения потеряли в том числе «незаменимых и уникальных» профессионалов в своей сфере 4.
После увольнения исполнительного директора Национального киноцентра Гаги Чхеидзе, 31 марта организация выпустила заявление, в котором призвала министра культуры пресечь угрозы работникам юридической ответственностью, прекратить использование прокуратуры в качестве репрессивного инструмента, прекратить профессиональных сотрудников из-за их взглядов.
«Сотрудники имеют право на справедливое судебное разбирательство… Сотрудники, обладающие соответствующей компетенцией и опытом, должны иметь право продолжать работу в безопасных условиях в целях поддержки и охраны национальных музеев, культурного наследия, музейных экспонатов и национальных сокровищ», - говорилось в заявлении 5.
26 октября Гуга Гогадзе, уволенный ранее с должности главного специалиста службы закупок Национального агентства по охране культурного наследия Грузии, и чьи интересы представлял «Центр социальной справедливости», выиграл трудовой спор в Тбилисском апелляционном суде. Приказ о его увольнении был признан недействительным. Кроме того, суд обязал работодателя компенсировать утраченный заработок со дня увольнения до дня вступления в силу принятого судебного решения 6.
Так же при поддержке Центра аналогичные трудовые споры выиграли сотрудники Национального музея Грузии Динара Вачнадзе 7 и Георгий Джамбурия 8.
Профессиональная и общественная деятельность
Центр был основан в 2012 году, занимается проектами правозащитной и социальной направленности.
Целью деятельности организации заявлены: выявление структурных причин экономической, социальной и политической несправедливости, распространение критических знаний и содействие преобразованию существующего порядка демократическим путем.
В 2023 году выпустили доклад о государственной политики Грузии в отношении украинских беженцев 9.
Примечания
- Сайт Центра - https://socialjustice.org.ge/en
- Центр социальной справедливости, GYLA и ISFED защитят интересы лиц, уволенных в результате кадровых чисток Цулукиани в сфере культуры - https://socialjustice.org.ge/en/products/tsulukianis-mier-kulturis-sferoshi-chatarebuli-sakadro-tsmendis-shedegad-gatavisuflebulta-interesebs-sotsialuri-samartlianobis-tsentri-saia-da-isfed-daitsavs
- Текст петиции - https://manifest.ge/petitions/ხელოვნების%20მუზეუმის%20მხარდამჭერი%20აქციის%20მონაწილეთა%20განცხადება%20საქართველოს%20პარლამენტს%20და%20საქართველოს%20კულტურისა%20და%20ძეგლთა%20დაცვის%20სამინისტროს
- «Уволили незаменимых профессионалов» — что говорят коллеги об уволенных сотрудниках // «Publica», 25 января 2022 года
- Текст на сайте Центра - https://socialjustice.org.ge/en/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-isfed-da-saia-agrdzeleben-kulturis-sferodan-ukanonod-gatavisuflebulta-uflebebis-datsvas
- Еще один сотрудник, уволенный в результате кадровой чистки Цулукиани, выиграл суд - https://socialjustice.org.ge/en/products/tsulukianis-sakadro-tsmendis-shedegad-gatavisuflebulma-kidev-ertma-tanamshromelma-sasamartlo-dava-moigo
- Суд признал увольнение сотрудника Национального музея незаконным // Civil.ge, 9 августа 2022 года
- Еще один уволенный сотрудник выиграл спор Министерства культуры // Civil.ge, 24 февраля 2023 года
- Государственная политика в отношении украинских беженцев, проживающих в Грузии, фрагментирована и слаба - https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mtskhovrebi-ukraineli-ltolvilebis-mimart-sakhelmtsifo-politika-fragmentuli-da-sustia