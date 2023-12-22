Татьяна Соломина. Фото: https://sotavision.world/ih-eshhe-ne-osudil-nikto-a-im-uzhe-pytayutsya-obespechit-ispolnenie-nakazaniya/

22 декабря 2023, 15:42

Следствие отказалось расследовать угрозы из Чечни в адрес адвоката

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Следственный комитет не нашел состава преступления в угрозах, поступавших адвокату Татьяне Соломиной от матери ее подзащитного из Чечни, и отказался возбудить уголовное дело. Соломина намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября стало известно, что угрозы адвокату Татьяне Соломиной и ее сыну, в частности угрозы позитить ребенка, стали поступать после того, как она оказала юридическую помощь жителю Чечни, сбежавшему от насилия в семье, и что они исходят от матери подзащитного. Cоломина подала заявление о преступлении в Следком, однако спустя трое суток после подачи заявления следователи не опросили ее. Те, кто пытается помогать жертвам семейного насилия в республиках Северного Кавказа, нередко сами оказываются в зоне риска, им начинают поступать угрозы от членов семей жертвы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Подзащитный Татьяны Соломиной в июле сбежал из Чечни, но двое неизвестных отследили его и сняли с поезда в Тюмени. Затем за ним прилетел отец, чтобы забрать его обратно в республику. Молодой человек опасается, что родственники могут расправиться с ним: отец угрожал ему убийством, а брат говорил, что его "надо отдать в тюрьму к кадыровцам". Молодой человек обратился за помощью к адвокату Соломиной, которая встретилась с ним в аэропорту, когда он смог отойти от отца, проконсультировала его и помогла доверителю вызвать такси и уехать в другой регион. После побега молодой человек обратился в Кризисную группу СК SOS*.

Следователи отказались возбуждать дело по факту угроз адвокату Татьяне Соломиной. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое получила из Следственного комитета адвокат, говорится, что следователи не увидели состава преступления в действиях матери подзащитного, которая угрожала адвокату. Так, обвиняемая в угрозах женщина "не выполнила действий, входящих в объективную сторону похищения", а следствие не смогло "установить умысел последней на похищение", сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS* в своем Telegram-канале.

Проверка была проведена неэффективно, считает юрист "Кризисной группы СК SOS* "Следователь не опросил женщину, которая угрожала адвокату, и, судя по постановлению, не провел никаких иных проверочных действий, что говорит о неполноте проверки и формальном подходе следствия к ее проведению", - приводятся его слова в сообщении.

Он также отметил, что следователи вообще не провели проверку по 119-й статье УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Татьяна Соломина планирует обжаловать вынесенное постановление, указано в сообщении.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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Примечание:

"Задержание Исмаиловой вписалось в тренд уголовного преследования жертв домашнего насилия", "Омбудсмен Чечни рапортовал о повторном посещении Сулеймановой", "Соратники Кадырова одобрили избиение Журавеля в изоляторе".

Автор: "Кавказский узел"

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