Азербайджанский активист Оруджев оставлен под стражей

22 декабря 2023, 14:58

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Суд в Баку отказался освободить из-под стражи Мохйаддина Оруджева, арестованного по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинение и назвал уголовное преследование местью силовиков, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря активист Мохйаддин Оруджев был арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ранее, после административного ареста, Оруджев заявил о физическом и психологическом насилии со стороны силовиков, и уголовное дело связано с его заявлениями об этом насилии, предположил правозащитник Руфат Сафаров.

В октябре Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к Оруджеву объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, сообщил брат арестованного.

Сегодня Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Мохйаддина Оруджева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Назим Мусаев. По словам защитника, активист отвергает обвинение и считает уголовное дело «местью» за предание огласке фактов физического давления на него в полиции во время предыдущего ареста.

Активист пожаловался также на лишение его права на телефонные звонки, отметил адвокат. "Это ограничение может вводить только следственный орган. Но следователь сказал мне, что такого решения не принимал. Однако в СИЗО Оруджеву объявили какой-то документ об ограничении его права и сказали, что это принято следователем. Я планирую посетить СИЗО и на месте разобраться, что это был за документ", - сказал Назим Мусаев.

Он добавил, что защита продолжит правовые меры для изменения меры пресечения и планирует подать ходатайство о переводе активиста под домашний арест.

Мать активиста Тарана Оруджева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ее сын после того, как его задержали 13 декабря, ни разу не звонил близким. "Единственный раз нам удалось пообщаться с ним, когда его уводили 15 декабря из суда, который назначил ему арест на 4 месяца. Тогда Мохйаддин сказал, что вынужден был подписать предоставленные ему документы под угрозами, что арестуют и меня, а также в наш дом подбросят крупную партию наркотиков", - сказала она.

Отец активиста Шахведдин Оруджев также считает, что его сына оговорили. "В нашем роду никто не занимался незаконными делами. Мой отец являлся участником Великой Отечественной войны, был награжден многими орденами и медалями. Я сам участник первой Карабахской войны, являюсь инвалидов второй группы, получаю президентскую пенсию. Мой сын является достойным продолжателем нашего рода. Он с отличием отслужил в армии в пограничных войсках. Его сейчас оклеветали", - сказал Шахведдин Оруджев корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Оруджева. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Сотрудник Пенитенциарной службы сообщил, что не располагает информацией о лишении Мохйаддина Оруджева права на телефонные разговоры.

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