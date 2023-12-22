Цхинвал. Фото: http://tskhinval.ru/2015/10/05/

22 декабря 2023, 14:19

Власти отменили фейерверки на новогодние праздники в Цхинвале

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Отмену праздничных салютов власти Южной Осетии объяснили специальной военной операцией.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году власти большинства российских регионов, в том числе СКФО и ЮФО на фоне военной операции на Украине отменили массовые торжества по случаю Нового года, за исключением праздничных мероприятий для детей. Такая же тенденция наблюдается и в этом году.

Запрет на фейерверки ввели и власти Южной Осетии, которую Грузия считает оккупированной Россией территорией.

"В связи с проведением специальной военной операции, все пиротехнические шоу, запланированные администрацией Цхинвала на новогодние праздники, будут отменены", - цитирует пресс-службу мэрии Цхинвала ИА "Рес".

Ранее министерство культуры Южной Осетии анонсировало предновогодние и новогодние акции в Цхинвале.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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Примечание:

"Усиление таможенного контроля привело к задержкам поставок товаров в Южную Осетию", "Два жителя Южной Осетии убиты на Украине", "Журналисты оценили итоги встречи Гаглоева с Путиным".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 декабря 2023, 18:42

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22 декабря 2023, 17:57

22 декабря 2023, 17:12

  • Шесть военных из Дагестана убиты на Украине

    Ризван Ханов, Решван Авсетов, Замир Азизов, Рамис Байрамов, Магомед Абдулкаримов, Артур Умалатов погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 703 военных из Дагестана.

22 декабря 2023, 16:27

22 декабря 2023, 15:42

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