Власти отменили фейерверки на новогодние праздники в Цхинвале

22 декабря 2023, 14:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отмену праздничных салютов власти Южной Осетии объяснили специальной военной операцией.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году власти большинства российских регионов, в том числе СКФО и ЮФО на фоне военной операции на Украине отменили массовые торжества по случаю Нового года, за исключением праздничных мероприятий для детей. Такая же тенденция наблюдается и в этом году.

Запрет на фейерверки ввели и власти Южной Осетии, которую Грузия считает оккупированной Россией территорией.

"В связи с проведением специальной военной операции, все пиротехнические шоу, запланированные администрацией Цхинвала на новогодние праздники, будут отменены", - цитирует пресс-службу мэрии Цхинвала ИА "Рес".

Ранее министерство культуры Южной Осетии анонсировало предновогодние и новогодние акции в Цхинвале.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.