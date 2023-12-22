Зачинщик стрельбы в Гази-Юрте получил длительный срок

22 декабря 2023, 03:54

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Суд в Назрани приговорил к восьми с половиной годам колонии жителя ингушского селения Гази-Юрт, который тяжело ранил из ружья четырех своих односельчан после конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года около села Гази-Юрт в Назрановском районе сельчанин открыл огонь из ружья во время конфликта с другими местными жителями. Четыре человека с ранениями были госпитализированы, одному из пострадавших врачи ампутировали ногу. Конфликт произошел между тейпами Костоевых и Кациевых, причиной, по данным источников, послужила давняя ссора.

После инцидента представители тейпа Кациевых, к которому принадлежали пострадавшие, потребовали, чтобы зачинщики конфликта покинули Гази-Юрт. Братья Костоевы, устроившие стрельбу, находятся под госзащитой по уголовному делу и имеют связи с силовиками, сообщил "Кавказскому узлу" житель села.

Назрановский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю республики, который ранил из ружья четверых своих односельчан во время конфликта в селении Гази-Юрт.

Как установили следствие и суд, в конце сентября 2021 года мужчина поссорился с группой местных жителей. Встретившись с ними позднее в ореховой роще на окраине Гази-Юрта, он 13 раз выстрелил в оппонентов из охотничьего гладкоствольного ружья, сообщило 21 декабря следственное управление СКР по республике.

Помимо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью двоих человек, подсудимому вменялось умышленное повреждение чужого имущества - во время конфликта он выстрелил также в автомобиль одного из своих противников. Ущерб владельцу машины оценили в 11 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным, приговорив его к восьми годам и шести месяцам заключения. Во время следствия и суда он находился под арестом.

Определяя наказание, суд учел, что у обвиняемого есть на иждивении несовершеннолетний ребенок, отметили в прокуратуре Ингушетии. Отбывать срок осужденный житель республики будет в колонии строгого режима, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора суда “Кавказский узел” пока не располагает.

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