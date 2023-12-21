Пригородный район Северной Осетии. Фото: https://osnova.news/n/13004/

21 декабря 2023, 12:53

Украинские депутаты предложили признать право Ингушетии на независимость

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа депутатов Верховной рады Украины предложила признать право ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, а также поддержать восстановление территориальной целостности Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Верховная рада Украины приняла закон, признающий территорию Ичкерии временно оккупированной Россией. Это решение поддержали 287 депутатов. Сторонники независимости Чечни давно развивали отношения с Украиной, и признание Ичкерии "временно оккупированной территорией" стало логичным продолжением исторического антагонизма на постсоветском пространстве, но оно не имеет значимых международно-правовых последствий, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД рассмотреть возможность признания независимости Ичкерии после того, как петиция об этом набрала более 25 тысяч голосов.

Группа украинских депутатов зарегистрировала проект постановления о признании права ингушей на создание независимого государства 14 декабря, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады Украины. В законопроекте, в частности, говорится, что Украина осуждает массовые убийства ингушей в 1992 году в Пригородном районе.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Авторы проекта предложили осудить депортацию ингушского народа в 1944 году и передать под его контроль территории исконного проживания народа. Они намерены поддержать стремление ингушей к восстановлению территориальной целостности и сохранения национальной идентичности.

"Для наших братьев-ингушей, которые доказали право иметь свое независимое государство, это будет еще один аргумент для признания на международной арене", – приводит слова одного из авторов проекта Ярослава Юрчишина издание "Кавказ.Реалии"* в публикации 21 декабря.

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Примечание:

"Проект признания независимости Ичкерии внесен в украинскую Раду", "Кадыров объявил награду за головы украинских командиров", "Ахмед Закаев предложил Украине помощь чеченцев Европы".

Автор: "Кавказский узел"

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