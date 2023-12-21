Подозреваемые в покушении на бывшего баталхаджинца задержаны в Ингушетии

21 декабря 2023, 03:30

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Полиция Ингушетии отчиталась о задержании подозреваемых в нападении на жителя Назрани, чей автомобиль 15 декабря был обстрелян на окраине села Сурхахи.

"Кавказский узел" писал, что следователи возбудили дело о покушении на убийство бывшего члена братства баталхаджинцев, который подвергся нападению в районе ингушского села Сурхахи вечером 15 декабря. По данным источников, 39-летний мужчина, чей автомобиль обстреляли неизвестные, был госпитализирован с огнестрельными ранениями и скончался в больнице. Официальными органами информация о смерти пострадавшего подтверждена не была. Мотивом нападения могла стать месть за отступничество, предположил один из источников.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников, на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

Сотрудники уголовного розыска Ингушетии вместе с коллегами управления по СКФО провели обыски у троих подозреваемых в нападении на жителя Назрани. По информации ведомства, обыски прошли в селе Экажево.

"У троих жителей республики полицейские обнаружили боеприпасы разрывного действия промышленного производства и боеприпасы к различным видам стрелкового оружия”, - говорится в сообщении, опубликованном 20 декабря в официальном Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что обыски проходили еще 19 декабря. Подозреваемые были "водворены в изолятор временного содержания" в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В официальном сообщении говорится про обыск у трех человек и упоминается лишь нападение, но не убийство. При этом источник в силовых структурах 19 декабря сообщил о задержании четырех подозреваемых по делу об убийстве на окраине Сурхахи 15 декабря. "В Ингушетии задержали четырех подозреваемых в убийстве местного жителя, который выступал свидетелем по делу о террористической ячейке", - цитировал утверждение источника телеканал РЕН-ТВ в своем Telegram-канале.

Задержанные, о которых сообщил источник, принадлежат к братству баталхаджинцев, сообщило со слов представителя общины Абдуллы Белхароева 20 декабря издание "Кавказ.Реалии"*.

"Мы вообще не знали, что он (убитый) был свидетелем. Непонятно, кто убил, но вбрасываемая версия – якобы он был свидетелем, но его не за что было трогать. Кейс баталхаджинцев идет к закрытию, и кто-то очень не хочет этого”", - цитирует слова Белхароева издание.

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля стало известно, что ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

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