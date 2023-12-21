ЕСПЧ признал нарушение прав двух граждан Грузии российскими властями

21 декабря 2023, 00:33

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Европейский суд по правам человека в Страсбурге назначил компенсации двум гражданам Грузии, которые подверглись задержанию российскими силовиками в Абхазии в 2012 году.

Решение по делу двух граждан Грузии, которые жаловались на нарушение своих прав властями Грузии и России, суд по правам человека вынес 19 декабря. В решении, опубликованном на сайте суда, не обозначены полные имена заявителей, указаны только их инициалы.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Согласно решению суда, два человека подверглись незаконному задержанию в Абхазии 15 марта 2012 года. Они были обвинены в шпионаже, осуждены и провели в заключении почти четыре года, выйдя на свободу лишь 10 марта 2016 года. Переговоры по вопросу их освобождения велись с мая 2015 года.

Бывшие заключенные заявили о нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека, в частности, о запрете пыток и жестокого обращения, праве на справедливый суд и эффективные средства юридической защиты.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия обязана выплатить каждому из заявителей по 16 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда в течение трех месяцев.

Со стороны Грузии, против которой заявители также подали жалобы по статье о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, суд не нашел никаких нарушений. Как постановил суд, эффективный контроль на территории Абхазии в период рассматриваемых событий, в частности, с 2012 по 2016 год, осуществляла Россия, а не Грузия.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

По мнению ЕСПЧ, грузинские власти в сложившейся ситуации "приняли надлежащие меры в пределах своих полномочий", чтобы гарантировать права и свободы своих граждан, и они же добились освобождения обоих заявителей "после десяти месяцев целенаправленных и интенсивных переговоров".

Правительство России во время коммуникации по жалобам назвало претензии заявителей неприемлемыми, ссылаясь на задержку в подаче заявлений, однако суд отклонил эти возражения.

"Кавказский узел" также писал, что Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за гибель гражданина Грузии Гиги Отхозории, убитого на границе с Абхазией в мае 2016 года, и обязал правительство РФ выплатить его семье 130 тысяч евро.

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