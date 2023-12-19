Проблема с водой осложнила работу медпункта в селе под Астраханью

19 декабря 2023, 20:54

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В фельдшерско-акушерский пункт села Алексеевка Володарского района после жалобы в соцсетях завезли воду из районной больницы, однако она пригодна лишь для мытья полов, для остальных нужд воду приходится носить из дома или закупать, рассказала фельдшер. Пункт, построенный три года назад, стал большим подспорьем для жителей села, где остались в основном пенсионеры, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники фельдшерско-акушерского пункта в селе Алексеевка Володарского района на видеозаписи в соцсети пожаловались, что вынуждены ежедневно носить ведрами воду с улицы, так как ФАП не подключен к центральному водопроводу. Комментаторы указали на важность наличия медпункта в селе и раскритиковали чиновников за равнодушие к проблеме отсутствия водоснабжения.

18 декабря воду в ФАП доставили по заданию районной больницы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" фельдшер ФАПа в селе Алексеевка Райхан Рамазанова. Воду залили в три бака (каждый объемом по 250 литров). Эти баки были установлены в ноябре. По ее мнению, этой воды хватит пункту на месяц. "Но эта вода техническая. Мы ее используем только для мытья пола. Вода эта вонючая, имеет специфический непонятный запах", - заметила Райхан Рамазанова.

Воду для питья фельдшер покупает за свои деньги в магазине. При этом эти расходы никто не компенсирует. Воду же для мытья рук санитарка носит ведрами из своего дома, который находится недалеко от ФАПа. "Но в зимнее время, в мороз, когда скользко, ведрами носить воду трудно. А носить нужно два раза в день", - пожаловалась Рамазанова.

Райхан Рамазанова рассказала, что ФАП в селе построили три года назад. Но водоснабжение подвели "неправильно" - "сразу от (водонапорной) башни", а не от водопроводной сети. Из-за этого зимой вода в трубах замерзает, а летом из-за отсутствия фильтрации мутная речная вода забивает трубы. "Поэтому и сидим мы без воды", - пояснила Райхан Рамазанова.

Менеджер торговой сети в Астрахани Евгения Супрунова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в Алексеевке проживает ее мама. Она пенсионерка, около 50 лет проработала в рыболовецком колхозе. Женщина живет одна в селе - недавно умер ее супруг. Евгения старается ее навещать и помогает по мере возможности. "Мама часто болеет. У нее высокое давление. В ФАПе ей помогают измерить давление и лекарство ей выписывают, и направляют к врачам в районную больницу. Мы с мужем ее возим к специалистам в Астрахань и в районную больницу. ФАП, конечно, очень нужен селу. Фельдшер хорошая, внимательная. Жаль, что у них трудности с водой. Это отвлекает их от работы", - сказала Евгения.

Пенсионерка, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала, что проживает в Алексеевке с детства. Девочкой-подростком она работала в рыболовецком колхозе. Воспитала двух сыновей. Все они живут в Астрахани. Мать навещают с внуками летом, во время отпусков и школьных каникул. "У нас в селе одни старики остались. Друг другу помогаем. Три года как у нас ФАП построили. Очень стало хорошо. Не надо по пустячным вопросам в район (в ЦРБ) ехать. Давление померяет, температуру. Таблетки даст. Очень внимательная наша фельдшер. И позвонить ей можно, если что случится. Она же и скорую может вызвать, и первую помощь оказать", - похвалила работу сотрудников ФАП пенсионерка.

Женщина сказала корреспонденту, что никто в селе не знает про то, что в ФАП проблема с водой. "Они (сотрудники ФАП) нам на это не жаловались", - сказала пенсионерка.

Село Алексеевка находится в ведении администрации Цветновского сельского поселения, рассказала глава поселения Любовь Вязовая. Село находится в 3,5 километра от Цветного и в 34 километрах от Володарского. В селе проживает 90 семей. Большинство пенсионеры. Всего несколько человек из Алексеевки работают в рыболовецкой артели. По словам главы сельской администрации, люди из Алексеевки добираются часто до районной больницы на такси. Стоимость проезда 100 рублей. Вязовая пояснила, что раньше из Алексеевки ходил общественный транспорт в райцентр, но так как пассажиров было очень мало – маршрут закрыли. От Цветного до райцентра проложена асфальтированная дорога "хорошего качества". В селе Алексеевка работает централизованный водопровод, имеется отопление, подведено электричество. Недавно в дома селян провели газопровод.

О проблеме с водоснабжением ФАП Любовь Вязовая знает. "Но районная больница не обращалась ко мне (за помощью) с этой проблемой", - заметила Вязовая.

Вязовая объяснила причину промерзания труб водоснабжения ФАП тем, что во время строительства пункта в Алексеевке (по заказу районной больницы) и прокладки труб водоснабжения к нему подрядчиком была допущена "техническая ошибка". "Трубы идут по верху. Конечно, все замерзло. Надо было следить за этим, когда строили. Председатель (рыболовецкого) колхоза им сразу сказал, что надо подсоединяться к водопроводным сетям как положено". Но они не послушали. Пускай теперь с подрядчиков спрашивают", - сказала глава сельского поселения.

У руководителя районной службы ЖКХ Владимира Терехова получить комментарии не удалось. Весь день отвечал автоответчик. Также был недоступен и главврач районной больницы Игорь Ливинсон.

ФАП представляет собой структурное подразделение районной больницы, отметил юрист Сергей Иващенко. Подобный пункт, по словам юриста, организуют, как правило, в отдаленном селе с целью оказания экстренной и первой, в том числе паллиативной и аптечной помощи. По словам юриста, деятельность ФАПов, в том числе и хозяйственная, регулируется Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н. "ФАПы создавались в России, прежде всего, для того, чтобы обеспечить конституционные права на равный доступ к бесплатной обязательной медицинской помощи для граждан, проживающих в малодоступной отдаленной местности (статья 41 Конституции РФ). Обеспечение качественным водоснабжением ФАПов лежит всецело на плечах руководства районной больницы. Ошибки, допущенные подрядчиками во время прокладки труб водоснабжения к ФАПу, также обязано решать руководство районной больницы", - заявил Сергей Иващенко.

Юрист посоветовал фельдшеру ФАП села Алексеевка обратиться с жалобой в администрацию районной больницы. "Если проблема качественного водоснабжения ФАП не будет решена, то нужно жаловаться в региональное министерство здравоохранения или в прокуратуру", - предложил Иващенко.

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