Жалоба врачей из астраханского села на проблему с водоснабжением ФАПа дала повод для критики властей

17 декабря 2023, 08:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники фельдшерско-акушерского пункта в селе Алексеевка Володарского района пожаловались на видео в соцсети, что вынуждены ежедневно носить ведрами воду с улицы, так как ФАП не подключен к центральному водопроводу. Комментаторы указали на важность наличия медпункта в селе и раскритиковали чиновников за равнодушие к проблеме отсутствия водоснабжения.

Видео с жалобой работников фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Алексеевка Володарского района было опубликовано 16 декабря в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показана труба, из которой течет грязная вода. Около нее стоит сотрудница ФАПа Наталья Симбаева. Указывая рукой на грязную воду, она пояснила: "Мы должны стерилизовать, убирать вот такой водой".

Далее показано, как она идет с ведрами за водой. "Вот так ежедневно начинается мой рабочий день. Начинаем с утра носить воду, в день много надо тратить воды фельдшеру – помыть руки, помыть полы, генералить, стерилизовать. И вот так ежедневно мне приходится носить воду в ФАП", – сказала Симбаева.

ФАП был открыт в 2020 году, в течение года водоснабжение в нем было, так как ФАП был подключен к старой водонапорной башне, вода из которой очень плохого качества. Грязная вода почти сразу же забила водопровод. После этого сотрудницы ФАПа стали носить воду ведрами с улицы. Около месяца назад администрация центральной райбольницы предложила временную меру – поставили четыре 250-литровые бочки с водой. Привезли только один раз и на этом все. Сотрудникам ФАПа, чтобы оказывать помощь населению, не осталось ничего иного, как снова начать носить воду в ведрах с улицы, рассказала Симбаева.

Сотрудники ФАПа с самого начала просили, чтобы ФАП был подключен к центральному водопроводу, они указывали, что вода из водонапорной башни очень грязная. Но их не услышали и подключили ФАП к этой башне, рассказала на видео еще одна сотрудница ФАПа Райхан Рамазанова.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань" на который подписано более 106 тысяч пользователей, на 08.50 мск 17 декабря набрал 146 отметок с реакцией пользователей и 30 комментариев.

"Эти женщины воду носят, чтобы ФАП не закрыли совсем. Вы знаете, что такое в маленьком селе закрыть его? Это значит, надо больным мотаться в райцентр или в город. А с больными детьми как?" – задалась вопросом Наталия Зяблова.

"Это ж как себя и свой труд нужно не ценить, чтобы допускать вот такое и добровольно решать проблемы за должностных лиц, которые обязаны обеспечить соответствие места работы тому же СанПиНу? Отстаивать свои права – да зачем? Пойду еще больше воды принесу?" – написала Оксана Симбирцева.

"Чиновников нужно разогнать, чтобы работать начали, а не штаны протирали", – заявила Вера Ефимова.

"Ну, пока таскают, так и будут таскать, зачем что-то ремонтировать, менять, ФАП же работает", – сыронизировал пользователь с ником Милашка Сью.

"Воды нет уже во многих селах. Реки обмелели", – отметила Elena Lenina.

На 08.50 мск 17 декабря на сайте администрации Володарского района и на сайте Минздрава Астраханской области нет комментариев относительно жалобы сотрудников ФАПа в селе Алексеевка на проблему с водоснабжением.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.