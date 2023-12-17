Репост экстремистского материала с критикой "Единой России" привел жителя Пятигорска к аресту

17 декабря 2023, 21:59

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Суд в Пятигорске признал местного жителя Олега Василенко виновным в распространении экстремистских материалов за публикацию в соцсети манифеста, в котором напоминалось о предвыборных обещаниях партии "Единая Россия" 2002 года. Сам ролик был признан в России экстремистским и запрещен к свободному распространению.

На решение суда сегодня обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте суда, Василенко опубликовал ролик с предвыборными обещаниями партии власти на странице в соцсети "ВКонтакте", тем самым он распространил информацию, которая способствует формированию "негативной установки в отношении действующей власти" и "может настроить людей против партии "Единая Россия"", решил суд. Житель Пятигорска вину признал и заявил о раскаянии, суд назначил сутки административного ареста.

Видеоролик "Припомним жуликам и ворам их манифест-2002" был признан экстремистским решением Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году.

"Кавказский узел" также сообщал, что Верховный суд Калмыкии оправдал жителя Калмыкии Санана Уланова, который ранее был признан виновным в пропаганде нацистской символики, а затем 22 ноября 2022 года совершил суицид.

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