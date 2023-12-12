Житель Калмыкии посмертно оправдан по делу об экстремизме

12 декабря 2023, 09:06

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Верховный суд Калмыкии оправдал жителя республики Санана Уланова, которого ранее горсуд Элисты признал виновным в демонстрации нацистской символики. В ноябре 2022 года Уланов совершил суицид в СИЗО.

Верховный суд Калмыкии оправдал жителя Калмыкии Санана Уланова, который ранее был признан виновным в пропаганде нацистской символики, а затем 22 ноября 2022 года совершил суицид.

Суд, рассматривая аппеляцию, пришел к выводу, что Уланов, используя изображение свастики, не пропагандировал нацистскую идеологию, а критиковал ее. Суд отменил вынесенный ранее приговор, передали 11 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Уланов был сторонником "граждан СССР"**. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в мае 2022 года, он был водворен в СИЗО. В сентябре 2022 года горсуд Элисты приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Ранее, в июле 2020 года, Уланов уже был оштрафован за демонстрацию нацистской символики, отметило "ОВД Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что ранее правозащитник Александр Верховский отметил, что люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации.

"Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – сказал он.

По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* внесено Минюстов в реестр иноагентов.

** межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.