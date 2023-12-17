Контрактник с Кубани получил срок за неявку в часть

17 декабря 2023, 20:59

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Андрей Воскресенский получил шесть лет лишения свободы за оставление службы с февраля по июнь этого года.

Решение вынес Майкопский гарнизонный суд, Южный окружной военный суд утвердил приговор.

Согласно решения суда, срок Андрей Воскресенский будет отбывать в колонии общего режима.

По версии следствия с февраля по июнь этого года контрактник жил дома в Мостовском районе Краснодарского края, пока не был задержан полицейскими, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Сам Воскресенский сослался в качестве смягчающих обстоятельств на участие в СВО, полученное там ранение, воспитание двух детей. Его доводы были проигнорированы, суд сослался, в том числе, на отрицательную характеристику контрактника командованием и "посредственное" поведение в зоне боевых действий, следует из решения, опубликованного 15 декабря на сайте Южного окружного военного суда.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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