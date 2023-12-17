Пункты обогрева открыты для жителей Ростовской области

17 декабря 2023, 02:23

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Для жителей СНТ "Вираж" и "Салют", где из-за непогоды ограничено электроснабжение, открыт пункт обогрева, еще шесть таких действуют в Аксайском районе и Гуково.

Как писал "Кавказский узел",16 декабря, по словам местных жителей, частично возобновилась подача электричества в Ростове-на-Дону и Аксае, но перебои с энергоснабжением продолжаются, в домах холодно. Они раскритиковали местные власти за неготовность к зимнему сезону. По данным мэрии, 16 декабря произошел порыв на сетях электроснабжения Чалтырьского РЭС. Электроснабжение ограничено в 4500 жилых домов трех садоводческих товариществ: "Салют", "Вираж", "Урожай"... И пять — на объектах газоснабжения, в результате чего отключены четыре многоквартирных домов.

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону для жителей СНТ "Вираж" и "Салют" открыт пункт обогрева на базе каркасной палатки модульного типа. Жители могут здесь переночевать и зарядить телефоны, также есть горячий чай, сообщил в своем телеграм-канале вечером 16 декабря мэр Алексей Логвиненко.

Шесть пунктов обогрева были открыты в Ростовской области - четыре в Аксайском районе, два в Гуково. Они рассчитаны на размещение 360 мест. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, наиболее сложная ситуация - в Аксайском районе, где подготовлены к открытию еще 13 пунктов обогрева на 1520 мест.

Штормовое предупреждение продлено в Ростовской области до 18 декабря.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Аксае прогнозируются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит -1 градус, скорость ветра три метра в секунду. В ночь на 18 декабря также ожидаются осадки в виде дождя снега, температура воздуха приблизится к 0, ветер стихнет до 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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