Карабахские беженцы раскритиковали систему выплат в Армении

16 декабря 2023, 22:27

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Завершен срок приема заявок от карабахских беженцев на получение доплаты в ноябре и декабре в эквиваленте 123 долларов США. Карабахцы сочли условия несправедливыми, так как власти Армении отказались поддержать тех беженцев, у кого есть сбережения.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, 6 ноября потребовали на акции в Ереване восстановить их социальные выплаты. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы. Переселенцы также пожаловались, что регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий.

Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что "15 декабря завершился срок приема заявок на двухмесячную – ноябрь и декабрь - программу поддержки в размере 50 000 драмов (123 доллара США) на платформе сайта Министерства труда и социальных вопросов Армении".

"Программой могут воспользоваться лица, являющиеся получателями единовременной меры социальной помощи в размере 100 тысяч драмов (256 долларов США), за исключением лиц, которые до 15 ноября 2023 года проживали в гостиницах или гостевых домах, находятся за пределами Армении, или имеющие на своих банковских счетах денежные средства, превышающие 2 миллиона драмов (4934 доллара США)", - перечисляются условия в сообщении Инфоштаба Нагорного Карабаха.

В нем подчеркивается, что при заполнении заявки на участие в программе, беженец "дает согласие на получение информации о своих банковских счетах", и что "оплата осуществляется через банки, в безналичном порядке, путем перечисления суммы поддержки на карточный счет".

Ряд беженцев из Карабаха выразили недовольство присутствующими в программе ограничениями. "Во время блокады мы большие покупки не делали, поэтому удалось накопить немного денег. И теперь, из-за двух миллионов, мы не сможем получить два месяца по 50 тысяч драмов. А ведь могли бы не делать таких жестких условий, а просто помочь рядовым гражданам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Арен Сарумян из Степанакерта.

Он отметил, что всю жизнь работал в армии, содержал семью от зарплаты к зарплате. "Сейчас в Ереване вынужден заниматься грузоперевозками, чтоб содержать семью. На моей карте есть немного сбережений – на учебу детей. Также на моем счете сбережения родителей – они копили на свои похороны и надгробные камни. Все знают, что есть у нас, армян, такие привычки. И теперь из-за этих сбережений, я лишаюсь финансовой поддержки. Считаю, что условия этой программы несправедливы. Или власти Армении специально ставят такие условия, чтобы люди вынуждены были тратить сбережения. Зачем это делается? Наверное, власти Армении хотят, чтобы большинство из нас занимались только заботами как прокормить семью и платить аренду жилья, а не заниматься внутриполитическими процессами в стране", - сказал мужчина.

Ашот Габриелян из Степанакерта согласился, что в Армении создают социальные проблемы и неравенство, чтоб у беженцев не было желания протестовать, ходить на митинги, и вообще не обсуждать вопрос Нагорного Карабаха.

"Власти Армении хотят, чтоб наши головы были забиты лишь решением социальных проблем. Еще очень интересно, чем они руководствовались, когда принимали порог 2 миллиона?", - сказал Габриелян корреспонденту "Кавказского узла".

Мать троих детей, беженка из Мартунинского района Нагорного Карабаха Белла Каграманян рассказала, что вначале хотела выехать из здания детского сада в городе Масис, куда их временно поселили в октябре.

"Для того, чтоб получить 50 тысяч драмов в ноябре и декабре, мы хотели покинуть временное пристанище, арендовать жилье. Но когда посчитали, то пришли к выводу, что полученных деньги не хватит платить за аренду, и еще содержать семью. Поэтому муж посчитал, что зимой надо оставаться в здании детсада, а к весне уже что-то решим, если он найдет хорошую работу. Наши сбережения мы с большой экономией тратим на детей – только самое необходимое покупаем. У мужа подработка. Мэрия города иногда дает помощь в виде продуктов. Поэтому, я надеюсь, что зиму продержимся. Лишь бы дети не заболели – хоть и лечат нас бесплатно, все же приходится покупать лекарства, а на такие расходы у нас денег нет", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист из Степанакерта Эрик Бегларян ранее направил открытое письмо руководству Армении и Нагорного Карабаха, где заявил, что правительственные решения, которые принимаются для беженцев, являются искусственным препятствием, которые беженцы не в состоянии преодолеть.

"Правительство Армении заявило, что для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха будет реализована двухмесячная финансовая поддержка – в ноябре и в декабре каждый беженец получит по 50 тысяч драмов. Однако, возможности получать 50 000 драмов лишаются те граждане, у которых на банковском счете имеется более 2 миллионов драмов. В связи с этим, прежде всего, хочу напомнить вам, что существует банковская тайна", - отметил он в письме, которое опубликовано на его странице в Facebook*.

По его мнению, порог в 2 миллиона драмов специально занижен, "чтобы искусственно лишить многих жителей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") возможности стать бенефициарами данной программы. "В результате упорного труда люди могли накопить 2 миллиона драмов. Возникает вопрос: хотите ли вы еще и материально наказать добросовестного гражданина? Если да, то почему? Эти деньги заработаны и отложены для радостных или печальных дней. Но с учетом цен на аренду жилья в Армении, эти сбережения уйдут на аренду жилья", - отметил он, подчеркнув, что выдвинув такие условия, "власти хотят обанкротить" карабахцев.

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