Прокуратура Сочи признала 14 фермеров добросовестными и пообещала помочь переоформить землю

16 декабря 2023, 02:56

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Верховный суд Российской Федерации отказался передать жалобу сочинских фермеров на изъятие земли для рассмотрения в судебном заседании. Добросовестными власти признали 14 фермеров, но и они трудятся на земельных участках на своей страх и риск, так как пока не могут переоформить их.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября стало известно, что кассационная инстанция оставила в силе решение о возвращении в госсобственность земельных участков, на которых работают сочинские фермеры, и они по совету представителя Генпрокуратуры попытались перезаключить договоры аренды, но получили отказы. После этого фермеры продолжили работать на земельных участках в надежде, что Верховный суд отменит изъятие земель. Они пояснили, что не остановили работу, так как много лет налаживали рынки сбыта, и за это время их продукция стала узнаваемой. На встрече 3 ноября представители прокуратуры пообещали фермерам поддержку в оформлении аренды земельных участков.

В октябре 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив участков 74 ответчиков. 19 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о возвращении в госсобственность 3,9 тысячи гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи.

14 декабря Верховный суд Российской Федерации отказал всем фермерам, у которых по искам прокуратуры были изъяты земли, в передаче их апелляций на рассмотрение Верховного суда

«Верховный суд вынес определения об отказе в передаче на рассмотрение в верховный суд РФ. Аналогичные решения он принимал 11, 12, 13 и 14 декабря», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист фермеров Владимир Скрынин.

Фермеры напомнили корреспонденту "Кавказского узла", что прокуратура пообещала 14 из них, которых признали добросовестными, переоформить участка для ведения хозяйств с нового года.

Фермер и глава Союза фермеров Александр Андреев рассказал, что он и его супруга признаны «добросовестными», а объединение фермеров было создано после подачи исков Генпрокуратуры, чтобы защитить права арендаторов. В Союз вошли 32 фермера. Однако, по его словам, в ходе судебного разбирательства, которое длилось более года, выяснилось что "не все 140 фермеров являются добросовестными, и не все, кто занял эти земли, на них занимаются сельским хозяйством". По информации Андреева, были поданы апелляции, кассации, надзорные жалобы участниками процесса, которые дошли до Верховного суда, но все были проиграны. «На все участки наложены аресты, но никто не препятствует ведению сельхоздеятельности», - отметил фермер.

При этом Андреев сообщил, что помощь фермерам оказывает заместитель директора по стратегическим коммуникациям федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук" Андрей Платонов, сын которого владеет несколькими гектарами земли в Адлере чае.

В пресс-релизе Генпрокуратуры от 30 октября сказано, что состоялась встреча прокурора Краснодарского края с фермерами, на которой, судя по фотографии, присутствовал Андрей Платонов. На вопрос корреспондента, что он делал на встрече, Александр Андреев сообщил: "Помогал фермерам".

«В пресс-релизе не сказано что Платонов является госчиновником, представляющим интересы своего сына-фермера», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Лыков, независимый от данного дела.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с Андреем Платоновым и спросила, признается ли его сын "добросовестным фермером". Платонов ответил только: "Землю нам не отдали".

«Сложно определить, кто добросовестный, а кто нет, потому что Чайсовхоз огромный. В союзе фермеров из 140 арендаторов только 32 члена, но из них прокуратура признала добросовестными только 14», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" фермер Мария Евглевская.

По ее сведениям, существует некий список, в котором она фигурирует. «Я могу сказать только за себя и о себе. Меня приглашали в прокуратуру, там я писала заявление о переоформлении земли, так как по договору с прокуратурой было так, что, несмотря на то, что мы проигрываем все суды вплоть до Верховного, они помогают нам, добросовестным в переоформлении земель. Прокуроры пояснили мне, что делать, какие документы принести. Я все принесла, все сдала. Но вдруг совсем недавно пришел ответ с Росимущества об отказе в переоформлении. В качестве причины значилось, что на участки наложены аресты. Я вновь пошла в прокуратуру. Нас всех курирует прокурор города и его замы. Они пояснили, что не стоит расстраиваться, так как аресты с земли действительно не были сняты. Нам рекомендовали написать заявления по новой. Было обещано, что они проконтролируют снятие арестов и вопрос решиться после Нового года. Эти заявления были вторично отправлены мной в Росимущество 30 ноября. Нам сказали в прокуратуре, что ждать ответ месяц, но, так как праздники, то, скорее всего, что вопрос будет решен только после праздников, в новом году», - рассказала Евглевская.

По ее мнению, ее трудно признать недобросовестным фермером, так как в хозяйство вложен огромный труд. «У нас фруктовые сады. Мы их заложили сами. Это поселок Орел Изумруд, село Верино. У нас было 12 работников - агрономы, садоводы, рабочие…Так же мы сделали пруд, куда запустили мальков карпа. Несмотря на вложения, мы были вынуждены после исков прокуратуры уволить всех работников. Сейчас у нас осталась одна наша семья на все хозяйство. Нас четыре человека. Продолжаем трудиться. Очень тяжело и затратно. И главная проблема в том, что мы находимся в подвешенном состоянии, хотя нам прокуроры и говорят, чтобы мы работали, но мы то понимаем, что мы на этой земле никто и в любой момент нас могут попросить. Но мы очень надеемся», - сказала фермер.

Евглевская рассказала, что они были участниками многих сельхозвыставок, куда их приглашали местные власти. «Нам организовывали даже встречи с китайцами по обмену опытом. Нас курирует в администрации Светлана Калинина и со стороны мэрии мы ощущаем поддержку в том, что нас выставляют как сельхозпроизводителей Сочи, но на самом деле, мы просто никто. И это признал на встрече с Торгово-промышленной палате города сам министр сельского хозяйства края, где фермеры Сочи обсуждали именно эту проблему с землей. Чиновники Сочи пришли к выводу, что у них нет полномочий распоряжаться сельхозземлями, все они отданы федералам», - рассказала она.

Инга Экзархо также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее хозяйство признано добросовестным. Он продолжает работать и ждет, когда земля будет переоформлена.

Константин Туршу, Ирина Гордиенко, Михаил Школьник, которые числятся чаеводами и учредителями фермерских хозяйств, от прямых ответов на вопрос, признаны ли они «добросовестными фермерами», уклонились, но сказали, что им «все инстанции отказали».

"Кавказский узел" направлял в администрацию Сочи и городскую прокуратуру запросы относительно земель сельхозназначения Сочи, о добросовестности их использования, однако ответы на запросы получены не были. Корреспонденту также в телефонном режиме не удалось выяснить, каким образом в администрации Сочи есть управление сельского хозяйства, а земель сельхозназначения нет.

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