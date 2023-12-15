Жители Ростовской области возмущены бездействием коммунальщиков

15 декабря 2023, 21:55

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В ряде районов Ростовской области уже пять суток нет электричества, из-за перебоев со светом в некоторых населенных пунктах отключена подача воды, а также не работает отопление, пожаловались местные жители и потребовали устранить аварии.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в Аксае и Аксайском районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за отключения электричества в связи с ледяным дождем. Без света в Ростовской области остались 180 тысяч человек. 14 декабря власти отчитались, что подача электричества восстановлена в 187 из 205 населенных пунктов Ростовской области. Жители Ростова-на-Дону и Аксая рассказали, что из-за отсутствия света и отопления не работают больницы, школы и детсады, в магазинах возникла нехватка продуктов и нарушена работа общественного транспорта.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. В них участвуют бригады компаний «Россети Юг» и «Донэнерго», отчитался сегодня губернатор Ростовской области. "Они обеспечены всем необходимым - техникой, оборудованием и материалами – и будут работать до полной стабилизации электроснабжения", - пообещал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что к 15.00 мск было зафиксировано отключение 93 электрических линий, по данным на 18.00 мск это число возросло до 126. Губернатор не сообщил, сколько людей и в каких районах области остаются без электричества.

По данным на 18.00 мск, в Ростовской области остаются без электроснабжения 185,5 тыс. человек, проинформировало сегодня Минэнерго России в своем Telegram-канале.

Работа водопроводных станций в Аксайском районе, Гуково и поселках Красносулинского района остановлена из-за отключения электричества, сообщил сегодня в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

Сегодня вечером власти Гуково в своем Telegram-канале отчитались, что подача воды в системе возобновилась и вскоре вода появится в домах горожан.

Последний пост в Telegram-канале Василия Голубева, на который подписаны 54 399 человек, набрал к 21.40 мск 174 комментария.

Жители пожаловались на длительное отключение электричества и бездействие в ликвидации аварий. "Услышьте нас! ! Уже пятые сутки без света и тепла! Это издевательство! Никто не видит наш поселок! Аксайский район, поселок Янтарный, улица Кедровая, 11! Весь поселок плачет, дети мерзнут! Где бригады? Ни одной не видим", - написал пользователь ghghtopp.

"Аксай. Четвертый день нет то воды, то света или всего вместе, соответственно вместе с отоплением! Ну один день произошла авария с ЛЭП, но четвертый день говорит о закономерности беспорядка! Почему летом ничего не делалось, а теперь нам до весны сидеть в холоде, темноте и без воды?" - поинтересовалась Софья.

"Где реальная помощь жителям? Даже полсуток за четыре дня (завтра в 11 часов будет пять суток) не было электричества, само собой и воды и отопления. Официально "работают" школы, но всех просят не идти. Провода массово оборваны - людей не хватает устранять. Деревья, ветки, на дорогах, светофоры не работает во всем городе, без преувеличения. И продолжать можно до бесконечности. Какие ваши действия как губернатора? Вы использовали все полномочия для решения проблем или становится только хуже? - потребовала ответа Екатерина.

"По городу страшно ехать, какой-то квест, везде на проводах деревья лежат, ветки висят, никто ни чего не делает, едешь и думаешь - упадёт на тебя дерево или нет. Когда это всё закончится? Апокалипсис какой-то! Ехали домой на Левый берег, ни одной бригады не было замечено нигде!" - возмутился Sev.

"Часть города Новошахтинск ( ул Прохладная) без света, а в домах газовые котлы, которые работают от электричества. Школы и детские сады остались без отопления . Без электричества. Света нет сутки и "Донэнерго" не отвечает на звонки, на линии по полчаса висишь, а потом они просто кладут трубку", - пожаловалась Оля.

"Город Шахты. Весь посёлок Петровка без света и без отопления, включая многоквартирные дома", - сообщила Елена Евстратова.

"Сегодня в ожидании транспорта на центральном рынке наблюдала такую картину: вышли два сотрудника, так понимаю коммунальных служб с ведром реагентов, нашли сухой участок тротуарной плитки один из сотрудников высыпал один ковш на чистый тротуар, а другой его сфотографировал, так понимаю для отчетности. Затем они удалились в неизвестном направлении. Ситуация в районе центрального рынка плачевная, люди падают, а коммунальные службы делают фотографии на участках растаявшей плитки. Прошу вас принять меры в отношении коммунальных служб", - написала Валерия Бакаева.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону облачно, температура воздуха составляет +1 градуса, скорость ветра три метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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