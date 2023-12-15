Жители села в Ростовской области добились внимания Бастрыкина к их проблемам

15 декабря 2023, 17:01

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Следком сообщил о начале проверки в связи с обращением жителей поселка Зеленый к Путину по поводу бездорожья. Местные жители пожаловались, что несут большие расходы на транспорт, в частности приходится добираться на такси даже в больницу, так как скорая часто отказывается ехать в поселок, а Минтранс Ростовской области сообщил об отсутствии средств на ремонт дороги.

Как писал "Кавказский узел", поселок Зеленый Азовского района Ростовской области долго добираются экстренные службы, в населенном пункте проблема с продуктами, дети несколько недель учатся дистанционно, а жителям трудно доставить уголь и дрова в холодную погоду, так как единственная дорога к поселку находится в плохом состоянии и по ней не могут ездить машины, пожаловались сельчане в видеообращении к президенту России Владимиру Путину.

После обращения жителей Зеленого к Путину, Следственный комитет заинтересовался проблемами поселка. "В региональном следственном управлении по данному факту начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ростовской области Аслана Хуаде доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следкоме России по Ростовской области.

В ходе процессуальной проверки было обнаружено, что единственная дорога, соединяющая населенный пункт с районным центром, находится в неудовлетворительном состоянии. "В результате свободный проезд к жилым домам, в том числе автомобилей экстренных служб, оказался невозможен. Также затруднено передвижение инвалидов-колясочников, пенсионеров и семей с малолетними детьми. Кроме того, ограничена доставка в поселок питьевой воды, продуктов и медикаментов, школьники более двух недель находятся на дистанционном обучении", - указали в ведомстве.

До обращения к Путину жители поселка надеялись добиться решения проблем силами местных властей. Однако многочисленные их обращения остались без результата, рассказали жители.

Местные власти не горят желанием решать проблемы сельчан, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Любовь Александрова.

"Мы обращались в районную администрацию, где нам сказали, что ничем помочь не могут. Нет воды, нет дорог, нет общественного транспорта, нет фельдшера. Ужасная дорога, из-за которой водитель автобуса отказывается ехать, он боится за жизнь детей, несколько раз автобус чуть не переворачивался. Я с четырьмя детьми, муж мой на СВО. Хорошо, что есть личный транспорт, но его надо постоянно ремонтировать, а цены высокие", - рассказала она.

По ее словам, сельчане обращались в Министерство транспорта правительства Ростовской области с просьбой отремонтировать дорогу, ведущую к поселку. В ответ на это им сказали, что денег нет.

Заместитель министра транспорта Ростовской области А.Колбин в ответ на обращение местной жительницы сообщил, что администрацией Азовского района подготовлена смета ремонта дороги, стоимость работ составляет более 100 миллионов рублей. Он сообщил, что государственная программа Ростовской области "Развитие транспортной системы" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформирована и утверждена, средства уже распределены. "Учитывая изложенное, а также высокую стоимость реализации указанного объекта, вопрос выделения средств дорожного фонда Ростовской области на ремонт будет рассмотрен министерством транспорта Ростовской области при наличии финансирования", - говорится в ответе от 18 октября

Администрация Азовского района обещала отремонтировать дорогу в конце 2023 года, однако по состоянию на 15 декабря никакие работы так и не были начаты.

"Конструктив участка вышеуказанной автомобильной дороги по ул. Тельмана имеет значительные разрушения. В связи с вышеизложенным, вопрос по ремонту данной автомобильной дороги запланирован на IV квартал 2023 года", - говорится в ответе заместителя главы администрации Азовского района по вопросам строительства, архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики и ЖКХ Д.С. Васильева (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Жители Зеленого обращались также в районную прокуратуру, где констатировали дефекты дороги. "Проведенной ранее проверкой установлено, что имеются дефекты дорожного покрытия, уборка дорог от грязи осуществляется ненадлежащим образом. Главе администрации Азовского района 16.06.2023 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Работы по устранению дефектов дорожного покрытия запланированы на 3 квартал 2023 года", - сообщила ранее сельчанам межрайонная прокуратура (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла")

Бездорожье в Зеленом привело к значительным расходам и семью Марии Макашовой. "Я мама пятерых детей, старшие детки учатся в Азове и Ростове-на-Дону. Мне пришлось брать кредит, чтобы получить права и приобрести хоть бывший в употреблении автомобиль, так как общественный транспорт не ходит вообще с сентября. До этого ходил один раз в 6:00 и всё. Мне приходится выезжать раньше по времени и отвозить мужа, сына и дочь. Детей в учебные заведения, мужа на работу, чтобы успеть к половине восьмого вернуться домой, поскольку у меня еще дочь учится в 9 классе. Надо успеть до школьного автобуса. Пока меня нет дома, дочь остается с младшей сестрой, которой сейчас год и 11 месяцев", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Школа и дошкольные учреждения находятся в 7,5 км от посёлка. "Деток забирают в 7:50 и привозят домой 15:45, получается, что наши дети как смену на заводе отрабатывают по времени, а ещё надо сделать уроки. Единственная дорога которая ведёт к посёлку, разбита. От Кагальника до Зелёного по дороге находится два песчаных карьера, десятки Камазов разбили дорогу, мало того, они круглосуточно работают так большегрузы создают аварийную ситуацию. В садик детей можно возить, если есть автомобиль, так как общественного транспорта нет, а на такси очень накладно, они вообще из-за разбитой дороги отказываются ехать. Две недели школьники сидели на дистанционном обучении, автобус не мог проехать из-за ям. После коллективных жалоб немного засыпали щебнем. А сейчас гололед, звоним на горячую линию 112, чтобы посыпали дорогу. По-другому не обслуживают и то как попало, посёлок вообще не обслуживают", - пожаловалась она.

По словам Макашовой, из-за плохих дорог жители Зеленого лишены возможности получать своевременную медпомощь. "ФАП у нас есть, но, к сожалению в нём нет сотрудников, ни медсестры, ни фельдшера. Скорая едет, но очень долго. Был случай, когда двухлетний ребёнок проглотил монетку и начал задыхаться, в скорой ответили, что машин свободных нет, добирайтесь сами. Вдобавок ко всему, у нас еще и магазина в поселке нет", - сообщила она.

Другая жительница поселка Инна также жалуется на отсутствие дорог.

"!Проблем у нас очень много. В нашем поселке нет ни школы, ни садика. Вопрос школы решается таким образом: автобус везет детей в школу ближайшего населенного пункта - Кагальник. Сейчас возникла проблема с тем, что до Кагальника нам восемь лет назад делали дорогу, но там три года назад открыли песчаные карьеры и кусок дороги они уничтожили. Мы находимся близко к городу, но до нас никому нет дела. Раньше у меня здесь был магазин, но держать здесь магазин нет смысла вообще. Все наши жители работают в городе, все там закупаются. Мне пришлось закрыть магазин", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла».

По ее словам, есть опасность, что люди начнут переезжать из поселка. "Самая большая проблема в том, что мы все перенастроились на город. А дорогу нам обрезали. К нам даже такси не ездят. Если вдруг соглашаются, то это совсем другой тариф, очень дорогой. Скорая с трудом добирается к нам. Я уже 12 лет живу здесь и для детей нет вообще никаких занятий и кружков. Нет ни дорог, ни дорожек для деток. Мы собирали деньги для того, чтобы нам сделали воду, но каждый год обещают, но не делают. Есть только интернет. А в поселке очень много деток, которым нужны кружки и занятия. Я переехала сюда из города и держу коров, мне это очень нравится, но мне либо надо этим заниматься, либо везти дочку на разные кружки. Нет никаких альтернативных вариантов, только на личном автомобиле. Воды нет, фельдшера нет, дорог нет, сельского клуба нет. Ничего у нас нет. Место замечательное, прекрасное, но никто не беспокоится о благополучии этого места", - отметила она.

Местная жительница Анна затруднилась выделять главную проблему поселка, поскольку их очень много. "В поселке нет работающего продуктового магазина. Негде купить кусок мыла, пачку соли, гречки и так далее. Скорая помощь не отказывается к нам ехать, но оператор признается, что к нам очень трудно добираться и говорит, что если есть возможность, попробуйте сами добраться до города. А если нет, то ждите пока приедет скорая. Вот у меня легковой автомобиль и семь километров дороги занимает полчаса. В поселке есть ФАП, но пустует, поскольку нет фельдшера. Не к кому обращаться за медпомощью", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С проблемами сталкиваются также местные школьники. "Для школьников выделен автобус, он едет утром и возвращается в 4 дня. И не по той причине, что у детей так много кружков. Нет, просто все дети ждут того школьника, у кого больше всех уроков было в этот день. И все вместе на этом автобусе возвращаются в четыре дня. Раньше был автобус еще в 14:30, но этот рейс отменили. Где-то три недели автобус не приезжал, поскольку водитель отказывался из-за плохих дорог. Родители либо возили как могли, либо дети сидели дома. И проблема в том, что не у всех есть возможность дистанционного обучения. В поселке нет воды. Мы ее покупаем в городе. Вода из скважин очень соленая, непригодная ни для чего. В поселке нет никаких возможностей досуга, нет никаких кружков. У нас в свое время были хоть какие-то занятия, клуб худо-бедно работал, были танцы, какие-то праздники, а у наших детей всего этого нет", - указала она.

Таксисты часто не соглашаются ехать в Зеленый из-за ужасных дорог. "Такси до ближайшего населенного пункта берет не менее 500 рублей. И то не все водители соглашаются. Про общественный транспорт я уже не говорю. Где-то 5-6 лет назад была единственная маршрутка, которая возила жителей в 6 утра, но обратно не ехала. Минтранс нам недавно сказал, что маршрутка три раза в день едет к нам, но я 30 лет живу здесь и никогда такого не было. Сейчас она вообще не едет к нам. Моя тетя осталась без работы из-за того, что нет общественного транспорта. Бездорожье сказывается на нашей жизни самым негативным образом. У меня есть невестка, у нее годовалый малыш, ему нужно сделать прививку, но нет машины, чтобы их отвезли в город. Ребенок заболел, как показать врачу, как оказать помощь ребенку. Приходится скорую вызывать, но она едет очень долго. Или надо вызывать такси и отдать 500-600 рублей в один конец. Это неподъёмные деньги для людей с зарплатами 30 тысяч", - подчеркнула она.

Депутат гордумы Ростова-на-Дону от КПРФ Наталья Оськина уверена, что создавшаяся в поселке ситуация – вина руководства региона. "А почему нет вода и моста? Почему нет местного фельдшера? Почему нет дорог? Потому что халатность, воровство, клановость и коррупция. Это стоит не дорого, это просто не нужно правительству области. Люди нерентабельны", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, местные чиновники должны быть наказаны, если, не дай бог, жители пострадают из-за того, что к ним не смогла приехать скорая или пожарные. "По мнению власти, они не при чем. А если случится смерть, то найдут какого то козла отпущения. А по сути - вина и халатность руководства региона", - указала она.

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