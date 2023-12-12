Сельчане из Ростовской области обратились к Путину из-за проблемы с дорогой

12 декабря 2023, 10:53

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В поселок Зеленый Азовского района долго добираются экстренные службы, в населенном пункте проблема с продуктами, дети несколько недель учатся дистанционно, а жителям трудно доставить уголь и дрова в холодную погоду, так как единственная дорога к поселку находится в плохом состоянии и по ней не могут ездить машины, пожаловались сельчане в видеообращении к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщал "Кавказский узел", жители сел в Ростовской области неоднократно ранее жаловались на проблему с дорогами. Так, 20 мая в селе Прохоровка Красносулинского района прошел сход жителей, которые потребовали отремонтировать два аварийных моста в разных частях села. Сельчане также пожаловались на плохое состояние дорог и отсутствие освещения. 5 ноября 2022 года жители двух поселков в Мясниковском районе рассказали, что после открытия развязки на северном обходе Ростова-на-Дону был закрыт отбойником съезд к их населенным пунктам. Сельчане отметили, что из-за этого к ним не ездят экстренные службы, а им самим приходится тратить на дорогу в Ростов-на-Дону и административный центр Мясниковского района село Чалтырь вдвое больше времени.

Жители поселка Зеленый в Азовском районе Ростовской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали, что отрезаны от внешнего мира, так как единственная дорога к поселку находится в плохом состоянии и по ней не могут ездить машины.

"Дети больше двух недель находятся на дистанционном обучении. У нас нет врача. <…> Частично в деревне есть газ, а у других нет. Они не могут привести себе уголь и дрова. <…> Если отключат свет, или кому-то станет плохо, к нам очень долго будут ехать экстренные службы, за это время может произойти все, что угодно. У нас есть инвалиды, как дети, так и взрослые, есть старики, которым некому помочь", – привел 11 декабря Donnews.ru слова одной из жительниц поселка.

Видеообращение жителей поселка Зеленый к Путину было опубликовано 8 декабря в паблике Azak TV в соцсети "Одноклассники". На кадрах показано около двух десятков человек, которые стоят на одной из улиц населенного пункта.

"Жители нашего села защищают родину на СВО, у многих из них здесь дети, семьи, старики, которые не могут добраться в поликлинику, чтобы им оказали помощь. Не могут купить продукты. Банально нет питьевой воды, которую мы не можем привезти", – сказано в описании к видео.

Этот пост в паблике Azak TV, на который подписан 931 пользователь, на 10.00 мск 12 декабря набрал 11 828 просмотров и 14 комментариев.

"Знакомая до боли ситуация. Как-то у нас в Азовском районе в центре густо, а на окраине пусто. В нашем селе Сов-Дар точно так же. Всего там 150 жителей, все трудолюбивые сельские жители, привычные к тяжелым крестьянским будням. Добровольцев ушло на СВО 15 человек, так что с патриотизмом и воспитанием все в порядке. Уже который год добраться туда можно, только убив свое авто, скорая не едет, маршрутки не ходят по причине отвратительной дороги, магазин закрыли. Где брать продукты и предметы первой необходимости – вопрос скорее риторический. Администрация то ли не может, то ли не хочет. Но раз который год воз и ныне там, то и не пытается. Внятного ответа нет, чьи дороги, к кому обратиться, чтобы услышали, а не отмахнулись", – написала Ирина Ельникова.

"Проблема решаема быстро, но есть "но". Хозяин карьера кладет плиты на дорогу прямую от карьера через свои же поля до трассы. И все. Нужны вложения, так как это стоит денег, но никто ее будет платить, так как привыкли "выкачивать" в свой карман", – считает пользователь с ником Ваня К.

"Только не сюда выкладывать нужно, а сразу направлять по трем адресатам: 1) Горячая линия Путина. 2) Председателю Следкома Бастрыкину. 3) На имя генерального прокурора Краснова. И обязательно нужно ему сказать, что местные чиновники ничего не делают, а только отписками занимаются", – заявил пользователь с ником Мария и Сергей А.

На 10.50 мск 12 декабря на сайте администрации Азовского района нет комментариев относительно жалобы жителей поселка Зеленый на проблему с дорогой.

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