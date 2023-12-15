Житель Дагестана приговорен к длительному сроку за подготовку подрыва здания ФСБ

15 декабря 2023, 09:20

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет шесть человек, обвиняемых в подготовке теракта в здании ФСБ в Москве на Лубянке в мае 2022 года. Один из осужденных – уроженец Дагестана Гаджимурад Гасаналиев, остальные – граждане Таджикистана.

По версии силовиков, в марте - апреле 2022 года осужденные создали террористическое сообщество под патронажем нескольких группировок, связанных с запрещенной в России организацией ИГ*. Они, заявляет ФСБ, планировали 1 мая совершить взрыв в здании спецслужбы и расстреливать посетителей и прохожих "в целях дестабилизации деятельности органов власти РФ". Этим они пытались добиться вывода российских войск из Сирии.

Обвиняемым вменили шесть различных статей уголовного кодекса, сообщило 14 декабря информагентство ТАСС.

Ранее судимый за кражу Гасаналиев приговорен к 19 годам лишения свободы, а таджикистанец Абдукодир Тоиров, который, предположительно, должен был стать смертником, – к 17 годам. Согласно приговору, все осужденные должны будут отбывать срок в колонии строгого режима, а первые четыре – шесть лет в тюрьме. Также на них наложены штрафы в размере от 600 тысяч до миллиона рублей.

Все обвиняемые в суде отказались от признательных показаний и заявили о полной или частичной невиновности. Защита настаивает на политизированности обвинения и провокациях со стороны спецслужб, пишет издание "Кавказ.Реалии"**.

В деле есть и седьмой участник – Мероб Хаитов, также гражданин Таджикистана. Он признал вину и дал показания против остальных обвиняемых, его дело рассматривалось отдельно, ему назначили 12 лет.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре суд приговорил жителя Ставрополья к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в подготовке взрыва на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах. Обвинение также назвало его сторонником ИГ*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов

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