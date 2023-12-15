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15 декабря 2023, 09:24

Марина Миталева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вовлекла широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы - открыла сайт, посвященный репрессированным студентам и сотрудникам вуза

Деятельность в 2022 году

Открыла онлайн-мемориала «Памяти квадратный метр» 1, посвященный жертвам политических репрессий, преподававших и учившихся в Астраханском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства (Астрыбвтуз). В 1994 году институт был переименован в Астраханский государственный технический университет.

В настоящее время на сайте размещены 43 карточки 2 с информацией о репрессированных в 1930-е годы преподавателях и студентах вуза, в том числе арестованных, лишенных права преподавания, проживания на определенных территориях, осужденных к тюремному заключению или ссылке, или расстрелянных по обвинению в большинстве случаев – в шпионаже и контрреволюционной деятельности.   

Информация в разделе регулярно пополняется, в том числе и фотоматериалами, благодаря тому, что помимо работы с архивами, Марина контактирует с родственниками жертв 3

Есть раздел с историческими, научными материалами и документами общего характере, освещающие тему репрессий в Астрыбвтузе. Также можно ознакомиться с материалами об открытом в 1995 году на территории университета мемориале преподавателям и студентам – жертвам политических репрессий 4.

Марину вдохновил на создание своего цифрового мемориала памятный камень на территории вуза, и надеется, что сайт побудит нынешних студентов больше узнавать о событиях прошлых лет и научиться задавать вопросы государству:  

«В России очень мало памятников репрессированным на территории вузов... Если я задумалась о людях, скрытых за фразой на мемориале, найдутся и другие. Студент "погуглит" и задастся вопросами, зайдя на мой сайт: как так получилось, что столько невинных людей пострадали?…Если хотя бы частично этот сценарий воплотится, если люди будут задаваться вопросами, будет отлично. У людей должны быть вопросы к государству, а государство должно на них отвечать» 5.

Биография

Родилась в 1984 году.

Окончила Астраханский государственный технический университет.

Летом 2023 года покинула Россию вместе с мужем, которому угрожали уголовным преследованием 6.

Профессиональная и общественная деятельность

Работала главным библиотекарем отдела литературы на иностранных языках и международного сотрудничества Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской.

С 2016 года – руководитель Центра популяризации науки (г. Астрахань) 7.

Занимается образовательными проектами, организует бесплатные лекции и семииары.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Примечания

  1. Сайт мемориала сотрудникам и студентам Астрыбвтуза – жертвам политических репрессий - https://astu.memorial/
  2. Сайт мемориала сотрудникам и студентам Астрыбвтуза – жертвам политических репрессий - https://astu.memorial/victims/
  3. "Первая реакция – страх". Активистка из Астрахани – о памяти репрессированных // Кавказ.Реалии*, 14 ноября 2022 года
  4. Сайт мемориала сотрудникам и студентам Астрыбвтуза – жертвам политических репрессий - https://astu.memorial/memorial/
  5. "Первая реакция – страх". Активистка из Астрахани – о памяти репрессированных // Кавказ.Реалии*, 14 ноября 2022 года
  6. Семья активистов из Астрахани покинула Россию из-за угрозы уголовного преследования // Кавказ.Реалии*, 28 июня 2023 года
  7. Страница Вконтакте - https://vk.com/science_centre?w=club111732691

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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