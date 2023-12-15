Марина Миталева

15 декабря 2023, 09:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вовлекла широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы - открыла сайт, посвященный репрессированным студентам и сотрудникам вуза

Деятельность в 2022 году

Открыла онлайн-мемориала «Памяти квадратный метр» , посвященный жертвам политических репрессий, преподававших и учившихся в Астраханском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства (Астрыбвтуз). В 1994 году институт был переименован в Астраханский государственный технический университет.

В настоящее время на сайте размещены 43 карточки с информацией о репрессированных в 1930-е годы преподавателях и студентах вуза, в том числе арестованных, лишенных права преподавания, проживания на определенных территориях, осужденных к тюремному заключению или ссылке, или расстрелянных по обвинению в большинстве случаев – в шпионаже и контрреволюционной деятельности.

Информация в разделе регулярно пополняется, в том числе и фотоматериалами, благодаря тому, что помимо работы с архивами, Марина контактирует с родственниками жертв .

Есть раздел с историческими, научными материалами и документами общего характере, освещающие тему репрессий в Астрыбвтузе. Также можно ознакомиться с материалами об открытом в 1995 году на территории университета мемориале преподавателям и студентам – жертвам политических репрессий .

Марину вдохновил на создание своего цифрового мемориала памятный камень на территории вуза, и надеется, что сайт побудит нынешних студентов больше узнавать о событиях прошлых лет и научиться задавать вопросы государству:

«В России очень мало памятников репрессированным на территории вузов... Если я задумалась о людях, скрытых за фразой на мемориале, найдутся и другие. Студент "погуглит" и задастся вопросами, зайдя на мой сайт: как так получилось, что столько невинных людей пострадали?…Если хотя бы частично этот сценарий воплотится, если люди будут задаваться вопросами, будет отлично. У людей должны быть вопросы к государству, а государство должно на них отвечать».

Биография

Родилась в 1984 году.

Окончила Астраханский государственный технический университет.

Летом 2023 года покинула Россию вместе с мужем, которому угрожали уголовным преследованием .

Профессиональная и общественная деятельность

Работала главным библиотекарем отдела литературы на иностранных языках и международного сотрудничества Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской.

С 2016 года – руководитель Центра популяризации науки (г. Астрахань) .

Занимается образовательными проектами, организует бесплатные лекции и семииары.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Примечания