15 декабря 2023, 09:24
Марина Миталева
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Вовлекла широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы - открыла сайт, посвященный репрессированным студентам и сотрудникам вуза
Деятельность в 2022 году
Открыла онлайн-мемориала «Памяти квадратный метр» 1, посвященный жертвам политических репрессий, преподававших и учившихся в Астраханском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства (Астрыбвтуз). В 1994 году институт был переименован в Астраханский государственный технический университет.
В настоящее время на сайте размещены 43 карточки 2 с информацией о репрессированных в 1930-е годы преподавателях и студентах вуза, в том числе арестованных, лишенных права преподавания, проживания на определенных территориях, осужденных к тюремному заключению или ссылке, или расстрелянных по обвинению в большинстве случаев – в шпионаже и контрреволюционной деятельности.
Информация в разделе регулярно пополняется, в том числе и фотоматериалами, благодаря тому, что помимо работы с архивами, Марина контактирует с родственниками жертв 3.
Есть раздел с историческими, научными материалами и документами общего характере, освещающие тему репрессий в Астрыбвтузе. Также можно ознакомиться с материалами об открытом в 1995 году на территории университета мемориале преподавателям и студентам – жертвам политических репрессий 4.
Марину вдохновил на создание своего цифрового мемориала памятный камень на территории вуза, и надеется, что сайт побудит нынешних студентов больше узнавать о событиях прошлых лет и научиться задавать вопросы государству:
«В России очень мало памятников репрессированным на территории вузов... Если я задумалась о людях, скрытых за фразой на мемориале, найдутся и другие. Студент "погуглит" и задастся вопросами, зайдя на мой сайт: как так получилось, что столько невинных людей пострадали?…Если хотя бы частично этот сценарий воплотится, если люди будут задаваться вопросами, будет отлично. У людей должны быть вопросы к государству, а государство должно на них отвечать» 5.
Биография
Родилась в 1984 году.
Окончила Астраханский государственный технический университет.
Летом 2023 года покинула Россию вместе с мужем, которому угрожали уголовным преследованием 6.
Профессиональная и общественная деятельность
Работала главным библиотекарем отдела литературы на иностранных языках и международного сотрудничества Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской.
С 2016 года – руководитель Центра популяризации науки (г. Астрахань) 7.
Занимается образовательными проектами, организует бесплатные лекции и семииары.
* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
Примечания
- Сайт мемориала сотрудникам и студентам Астрыбвтуза – жертвам политических репрессий - https://astu.memorial/
- Сайт мемориала сотрудникам и студентам Астрыбвтуза – жертвам политических репрессий - https://astu.memorial/victims/
- "Первая реакция – страх". Активистка из Астрахани – о памяти репрессированных // Кавказ.Реалии*, 14 ноября 2022 года
- Сайт мемориала сотрудникам и студентам Астрыбвтуза – жертвам политических репрессий - https://astu.memorial/memorial/
- "Первая реакция – страх". Активистка из Астрахани – о памяти репрессированных // Кавказ.Реалии*, 14 ноября 2022 года
- Семья активистов из Астрахани покинула Россию из-за угрозы уголовного преследования // Кавказ.Реалии*, 28 июня 2023 года
- Страница Вконтакте - https://vk.com/science_centre?w=club111732691