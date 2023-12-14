Более восьми тысяч человек остались без света в Новолакском районе

14 декабря 2023, 11:34

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Энергоснабжение отключено почти в 2500 домах, в которых живут 8380 человек.

Информация об аварийном отключении электроэнергии в семи населенных пунктах Новолакского района (Новострой) поступила 14 декабря в 09:25, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в единой диспетчерской службе района.

Под отключение попали 2485 домов, где проживают 8380 человек, в том числе 2432 детей, проинформировали в диспетчерской службе.

Напомним, 13 декабря жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов.

В «Дагэнерго» корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что «ухудшение метеоусловий вызвало технологические нарушения на энергообъектах в Махачкале».

«Энергетики филиала «Дагэнерго» предпринимают все возможное, чтобы в максимально кратчайшие сроки запитать оставшихся без электроэнергии потребителей. По мере освобождения бригад и в порядке очереди, по адресам при необходимости будут направлены дополнительные специалисты для возобновления подачи энергоснабжения», - проинформировали в компании.

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