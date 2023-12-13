Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

13 декабря 2023, 07:08

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Выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в связи с ухудшением погоды в Грузии был введен запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России. После расчистки дороги ограничения были сняты в тот же день.

С 21 мск 12 декабря вновь запрещен проезд большегрузов на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничение введено "в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабые осадки при температуре воздуха составит +2 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 14 декабря осадков не ожидается, температура воздуха понизится до 0 градусов, ветер усилится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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