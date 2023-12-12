Военно-Грузинская дорога. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=IZyz-W6kv0s

12 декабря 2023, 15:13

Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После расчистки дорожного полотна отменены введенные ранее ограничения на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в связи с ухудшением погоды на территории Грузии был введен запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России.

Введенные ранее ограничения на движение машин по Военно-Грузинской дороге отменены, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии <...> разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях", – отметило ведомство в своем телеграм-канале.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дорогеСоветы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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