Суд отменил штраф сочинскому активисту Владимиру Атаманчуку

13 декабря 2023, 05:21

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Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел апелляционную жалобу активиста Владимира Атаманчука на штраф за нарушение при агитации на выборах и отменил его.

"Кавказский узел" писал, что 11 августа Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск кандидата в горсобрание по округу № 15 Норика Симоняна, о снятии с выборов кандидата по тому же округу Владимира Атаманчука. Атаманчук заявил, что снят с выборов безосновательно и обжаловал решение суда. 24 августа краевой суд отменил решение суда в Сочи о снятии Владимира Атаманчука с выборов депутатов горсовета. 20 октября суд оштрафовал Атаманчука на 10 тысяч рублей по делу о нарушении при изготовлении агитационных материалов на выборах.

12 декабря судья Лазаревского районного суда Сочи рассмотрел апелляцию Владимира Атаманчука на решение от 17 октября мировой судьи судебного участка № 95, которая признала активиста виновным по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ и оштрафовала на 10 тысяч рублей. Штраф был назначен за изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов агитационных материалов с нарушением требования законодательства. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Владимир Атаманчук.

В суде он заявил, что дело было сфальсифицировано. Он отметил, что представители избиркома Сочи на суд не явились. «Я указал в суде что был осуждён на основании фальсифицированного документа <...> Судья удовлетворил мою жалобу и отменил решение мировой судьи <...>, но зачитал только резолютивную часть. Судья сказал, что мотивированное решение на руки мне выдадут через неделю», - рассказал Атаманчук.

Он также рассказал, что 12 декабря прокурор подписал ему обвинительное заключение по статье клевета.

11 ноября следователь УВД Сочи пригласил к себе Атаманчука, где вручил ему под роспись в присутствии адвоката Ирины Желтухиной постановление о прекращении уголовного дела о дискредитации российских военных. В этом же постановлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что этим же следователем возбуждено в отношении пенсионера уголовное дело за клевету.

Владимир Атаманчук отказался признавать вину по делу о клевете. Он подчеркнул, что намерен обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела. "12 декабря мне выдали обвинительное заключение в клевете, подписанное прокурором города, и я пошел к нему на прием и спросил: "Читал ли он обвинительное заключение, которое подписал?" На что он ответил мне: «Нет», потому что он доверяет следователю. Когда я стал ему возражать и требовать, чтобы он предоставил мне доказательства моей клеветы, то он потребовал, чтобы я ушел», - рассказал сочинец.

По его словам, он намерен писать жалобу на прокурора города вышестоящему прокурору за формальное отношение к работе и подписание заведомо незаконного обвинительного заключения, с которым он даже не ознакомился.

Уголовное дело о клевете вызывает сомнение в законности и обоснованности, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ирина Желтухина.

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