Владимир Атаманчук на пороге своего дома. Фото Кристины Романовой для "Кавказского узла"

13 декабря 2023, 05:21

Суд отменил штраф сочинскому активисту Владимиру Атаманчуку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел апелляционную жалобу активиста Владимира Атаманчука на штраф за нарушение при агитации на выборах и отменил его.

"Кавказский узел" писал, что 11 августа Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск кандидата в горсобрание по округу № 15 Норика Симоняна, о снятии с выборов кандидата по тому же округу Владимира Атаманчука. Атаманчук заявил, что снят с выборов безосновательно и обжаловал решение суда. 24 августа краевой суд отменил решение суда в Сочи о снятии Владимира Атаманчука с выборов депутатов горсовета. 20 октября суд оштрафовал Атаманчука на 10 тысяч рублей по делу о нарушении при изготовлении агитационных материалов на выборах.

12 декабря судья Лазаревского районного суда Сочи рассмотрел апелляцию Владимира Атаманчука на решение от 17 октября мировой судьи судебного участка № 95, которая признала активиста виновным по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ и оштрафовала на 10 тысяч рублей. Штраф был назначен за изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов агитационных материалов с нарушением требования законодательства. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Владимир Атаманчук.

В суде он заявил, что дело было сфальсифицировано. Он отметил, что представители избиркома Сочи на суд не явились. «Я указал в суде что был осуждён на основании фальсифицированного документа <...> Судья удовлетворил мою жалобу и отменил решение мировой судьи <...>, но зачитал только резолютивную часть. Судья сказал, что мотивированное решение на руки мне выдадут через неделю», - рассказал Атаманчук. 

Он также рассказал, что 12 декабря прокурор подписал ему обвинительное заключение по статье клевета.

11 ноября следователь УВД Сочи пригласил к себе Атаманчука, где вручил ему под роспись в присутствии адвоката Ирины Желтухиной постановление о прекращении уголовного дела о дискредитации российских военных. В этом же постановлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что этим же следователем возбуждено в отношении пенсионера уголовное дело за клевету.

Владимир Атаманчук отказался признавать вину по делу о клевете. Он подчеркнул, что намерен обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела. "12 декабря мне выдали обвинительное заключение в клевете, подписанное прокурором города, и я пошел к нему на прием и спросил: "Читал ли он обвинительное заключение, которое подписал?" На что он ответил мне: «Нет», потому что он доверяет следователю. Когда я стал ему возражать и требовать, чтобы он предоставил мне доказательства моей клеветы, то он потребовал, чтобы я ушел», - рассказал сочинец.

По его словам, он намерен писать жалобу на прокурора города вышестоящему прокурору за формальное отношение к работе и подписание заведомо незаконного обвинительного заключения, с которым он даже не ознакомился.

Уголовное дело о клевете вызывает сомнение в законности и обоснованности, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ирина Желтухина.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Владимир Атаманчук пожаловался на ухудшение здоровья из-за визитов к следователю", "Владимир Атаманчук выписан из больницы", "Владимир Атаманчук задержан за сопротивление полиции в Сочи".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 декабря 2023, 06:11

13 декабря 2023, 04:22

13 декабря 2023, 03:23

  • Позиция краевых властей обнадежила активистов из Полтавской

    Свалка в станице Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае, заявил на заседании суда представитель профильного министерства. Активисты при этом отмечают, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

13 декабря 2023, 02:24

13 декабря 2023, 01:25

  • Мать Шубина рассказала о его состоянии после голодовки

    Мэра Ахтубинска Дмитрия Шубина, обвиненного в злоупотреблении полномочиями, перевели из СИЗО в реанимацию городской больницы в тяжелом состоянии, рассказала его мать. По ее словам, в палате Шубин впервые выпил воды из рук адвоката.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи